Sanremo 2026 ha riservato ai fan una sorpresa speciale agli appassionati del Grande Fratello: stando a quanto riportato da 361 Magazine, tra microfoni, flash e corridoi affollati, si sono ritrovati Beatrice Luzzi, Lorenzo Spolverato e Michael Castorino.

“Beatrice Luzzi è arrivata con passo sicuro, sorridente ma sempre osservatrice. La sua presenza tra giornalisti e artisti è stata naturale, tra chiacchiere improvvisate e foto tra un palco e l’altro”, si legge.

Durante il GF, Lorenzo Spolverato era stato protagonista di momenti intensi e discussi. Oggi appare più maturo, pronto a dimostrare che il reality non è stato solo visibilità, ma anche crescita personale e opportunità professionali.

Michael Castorino, ricordato per il suo carattere autentico e gentile nella Casa, ha aggiunto leggerezza all’incontro.