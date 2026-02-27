andata in onda ieri sera la terza puntata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, con la modella Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani sul palco.
Nonostante le prime due puntate avessero registrato un calo significativo di ascolti, la serata di ieri ha riservato un inaspettato colpo di scena sul fronte share.
Ascolti Record: share e spettatori
La terza serata del Festival ha ottenuto un 60,3% di share con 9.336.000 spettatori, segnando un risultato importante per Carlo Conti, che supera così la terza puntata dello scorso anno, che aveva registrato il 59,7% di share con 10,4 milioni di spettatori.
Questo dato rappresenta anche il miglior risultato di share per la terza serata negli ultimi anni, superando le performance delle serate condotte da Amadeus:
- 2024: 60,1% di share con 10 milioni di spettatori
- 2023: 57,6% di share con 9,2 milioni di spettatori
- 2022: 54,1% di share con 9,4 milioni di spettatori
- 2021: 44,4% di share con 7,4 milioni di spettatori
- 2020: 54,5% di share con 9,8 milioni di spettatori