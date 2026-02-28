A cura della Redazione

Ieri sera, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover, un piccolo episodio ha fatto discutere il pubblico. Durante l’esibizione di I Maschi, cantata da Levante e Gaia, la regia ha cambiato inquadratura proprio nel momento finale in cui le due artiste si sono scambiate un innocente bacio a stampo sulle labbra.

Un gesto innocente al centro dell’attenzione

Per tutta la performance, le due cantanti avevano giocato con sguardi, avvicinamenti e una complicità evidente, in una coreografia semplice ma curata nei dettagli e provata già nel pomeriggio. Questo ha portato molti a pensare che la regia fosse perfettamente consapevole del gesto e che la decisione di allontanare l’inquadratura non sia stata casuale.

Paradossalmente, proprio questo tentativo di “censura” ha finito per attirare ancora più attenzione sul bacio, trasformandolo in uno dei momenti più discussi della serata.

Perché se ne parla tanto

Se il bacio fosse stato mostrato senza particolari accorgimenti, probabilmente oggi non se ne starebbe parlando: si trattava di un gesto del tutto innocente e perfettamente coerente con la messa in scena dell’esibizione.

Da un lato, Gaia ha dichiarato apertamente la propria bisessualità; dall’altro, Levante è felicemente sposata con Pietro Palumbo ed è mamma di Alma Futura. Per questo motivo, nessuno ha interpretato la complicità tra le due in modo malizioso.

La scelta della regia scatena l’ironia

Ciò che ha acceso l’ironia e le proteste tra il pubblico è stata la decisione tecnica di allontanare l’inquadratura nel momento di maggiore impatto visivo. Su X e Instagram, molti spettatori hanno commentato, sottolineando come questa scelta abbia paradossalmente amplificato la risonanza del gesto.