Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la serenità sentimentale dopo la fine della relazione con Nino Tronchetti Provera. Stando a quanto circola sul web, la showgirl svizzera avrebbe voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo della sua vita amorosa.

Il flirt con Nino Tronchetti Provera

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non è mai stata del tutto ufficializzata. I due, dopo essersi conosciuti nella primavera dello scorso anno tramite lo stesso agente immobiliare a Milano, sono stati più volte paparazzati in atteggiamenti intimi.

Secondo il settimanale Oggi, il loro legame sarebbe stato un flirt estivo, terminato in autunno per divergenze di stili di vita e personalità inconciliabili. Nei salotti milanesi si diceva che la conduttrice si fosse più affezionata al cognome e allo status sociale dell’imprenditore che alla persona stessa.

Da mesi, quindi, nessuna paparazzata o dichiarazione ufficiale confermava la loro relazione, lasciando pensare che Michelle Hunziker fosse tornata single.

Nuovo amore per Michelle Hunziker: Giulio Berruti

A rompere il silenzio sulla vita sentimentale della showgirl ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che ha svelato il nuovo amore di Michelle Hunziker: l’attore italiano Giulio Berruti.

Anche per Berruti si tratta di una nuova fase della vita sentimentale, dopo la fine della storia con Maria Elena Boschi.

Secondo lo scoop, la coppia avrebbe trascorso un lungo week-end romantico alle terme, confermando il feeling tra i due.

Le prime immagini esclusive della coppia

Le foto esclusive pubblicate da Parpiglia mostrano Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, felici e complici, facendo pensare a una relazione seria e duratura.