Un ricordo pieno di affetto e gratitudine. A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha condiviso parole molto personali dedicate alla suocera, figura a cui era profondamente legata.

Nel salottino di La volta buona, l’influencer ha ricordato una frase che Eleonora Giorgi era solita ripetere quando le veniva chiesta della sua malattia: «Quando le chiedevano: ‘Ha mai pensato perché è toccato a me il tumore?" Lei rispondeva: "No, perché non mi sono mai chiesta 'Perché a me?' quando mi succedevano cose belle’».

La filosofia di vita di Eleonora Giorgi

Nel suo messaggio a La volta buona, Clizia Incorvaia ha approfondito il modo in cui spesso affrontiamo i momenti difficili: «Spesso quando ci accadono cose negative, ci piangiamo addosso tutti e chiediamo: “Perché proprio a me?”. Quando ci accadono le cose bellissime, invece, non ci chiediamo: ‘Perché proprio a me?’».

Il messaggio di gratitudine di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha spiegato che cerca di applicare ogni giorno la filosofia di vita della suocera: «Io ogni giorno cerco di gioire delle piccole cose, lottare per la mia felicità, come faceva Eleonora Giorgi».