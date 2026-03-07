Il prossimo 17 marzo prenderà il via su Grande Fratello VIP su Canale 5 la nuova edizione del celebre reality show. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che tornerà al timone del programma affiancata da due opinioniste d’eccezione: la confermata Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli.

Per quanto riguarda i concorrenti, però, al momento non è stato ancora ufficializzato nessun nome. In queste ore, tuttavia, un ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island ha rivelato di essere stato contattato dalla produzione per entrare nella Casa, ma che alla fine le cose non sono andate in porto.

Antonio Panico racconta il contatto con il Grande Fratello Vip

A rompere il silenzio è stato Antonio Panico, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e per la travagliata relazione con Valentina Riccio. Negli ultimi mesi i due sono tornati al centro dell’attenzione mediatica proprio per via di un recente ritorno di fiamma.

Rispondendo su Instagram alla domanda di un follower su cosa pensasse della nuova edizione del reality, Panico ha colto l’occasione per raccontare la sua esperienza con i casting.

L’ex volto del programma ha spiegato di essere stato effettivamente contattato, ma di non aver superato le selezioni finali.

Lo sfogo: “Vanno avanti solo chi ha conoscenze”

Nel suo racconto, Antonio ha espresso anche una certa amarezza, sostenendo che nel mondo dello spettacolo spesso solo chi ha contatti o agenzie riesce ad andare avanti: “Ragazzi non vi nascondo che sono stato contattato anche io per partecipare al cast del Gf Vip, però non sono stato preso. Purtroppo vanno avanti solo le persone che hanno agenzie oppure conoscenze. Noi, io soprattutto, queste conoscenze non ce le abbiamo, però va bene così”.

Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito tra i fan dei reality, sempre molto curiosi di scoprire come avvengono davvero le selezioni dei concorrenti.

La replica alle critiche

Panico ha poi replicato anche a chi lo ha criticato per le sue dichiarazioni, sottolineando di non vivere la situazione con rancore: “Non fa niente, fa parte del gioco. Ho sempre pensato che nel bene o nel male l’importante è che se ne parli”.