Il cast di Canzonissima 2026, molto chiacchierato negli ultimi giorni, è stato svelato direttamente da Milly Carlucci nel nuovo promo trasmesso per la prima volta durante una pausa pubblicitaria della prima serata di Sanremo Top.

Contrariamente a quanto anticipato da alcuni media, diversi nomi circolati nelle ultime settimane non faranno parte dello show. BubinoBlog aveva fatto quello di Massimo Ranieri, Affari Italiani aveva parlato di Nina Zilli e il settimanale Chi aveva anticipato Patty Pravo. Tuttavia, nessuno dei tre sarà nel programma.

Il cast completo di Canzonissima 2026

Ai due nuovi ingressi si aggiungono gli artisti già annunciati nelle scorse settimane. Il cast è stato strutturato in diverse “quote” generazionali e stilistiche.

Riccardo Cocciante

Fausto Leali

Enrico Ruggeri

Elio e Le Storie Tese

Fabrizio Moro

Malika Ayane

Irene Grandi

Elettra Lamborghini

A completare il gruppo, Leo Gassmann e Michele Bravi, che rappresentano la componente più giovane del cast.

Come funziona Canzonissima 2026

Nel promo di lancio, Milly Carlucci ha anticipato che “non finisce qui”, lasciando intendere che altri nomi saranno annunciati a breve. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, però, i cantanti in gara sarebbero ormai tutti ufficiali: le prossime rivelazioni riguarderanno probabilmente la giuria del programma.

La nuova edizione di Canzonissima prevede infatti tre componenti di voto:

Il pubblico da casa , che potrà esprimersi tramite i social

, che potrà esprimersi tramite i social Un panel di vip in studio provenienti dal mondo dello spettacolo

provenienti dal mondo dello spettacolo Gli stessi artisti in gara, che assegneranno un punteggio reciproco

Il meccanismo di gara: sei puntate a tema

Come spiegato da BlogTvItaliana, ogni esibizione sarà valutata dalle tre giurie. La performance con il punteggio più alto diventerà la “Canzonissima di puntata”.

Le canzoni vincitrici delle varie serate si sfideranno poi nella finale, quando il pubblico avrà la possibilità di riascoltarle tutte prima di decretare la vincitrice assoluta.

L’edizione 2026 sarà composta da sei puntate, ognuna con un tema diverso che gli artisti dovranno interpretare durante la loro esibizione.

Tra i temi previsti:

Il brano che non ha permesso di vincere il Festival di Sanremo

Una canzone da dedicare a una persona importante

La cover del cuore

Il proprio brano evergreen

La canzone che ha segnato l’inizio della carriera

Un format che punta a raccontare le storie musicali e personali dei cantanti, alternando momenti di nostalgia, omaggi e reinterpretazioni dei grandi successi della musica italiana.