Nonostante sia passato molto tempo dalla loro rottura, Fabrizio Corona continua a rivelare particolari sulla sua storia con Belen Rodriguez. Tra gli episodi raccontati dall’ex re dei paparazzi, c’è anche il famoso lancio di un cactus da parte della showgirl, che lo fece cadere a terra.

I video privati: Belen Rodriguez filmava di nascosto

In una recente intervista a Mow Mag Privé, Corona ha raccontato un dettaglio sorprendente: anche lui sarebbe stato ripreso di nascosto da Belen.

“Aveva questa passione di filmarmi, di filmarci di nascosto. Lei ci filmava, poi se li guardava, se li teneva, aveva questo archivio di video nostri. Io sapevo di due o tre video, altri invece se li faceva lei e se li teneva. Le piaceva proprio fare questa cosa dei video”.

Nonostante i video privati, l’ex re dei paparazzi ha parlato con affetto della relazione con Belen, un ricordo positivo che non ha esteso ad altre ex, tra cui Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona e il tradimento di Nina Moric

Corona ha confermato di aver tradito Nina Moric con Belen Rodriguez. In passato aveva già parlato del tradimento, ma questa volta il racconto è stato più dettagliato e controverso.

“Sì, è vero, stavo con Nina e l’ho tradita con Belen. Credo di aver fatto una delle cose più brutte che un uomo può fare a una donna. Quando Nina diventa Nina, Belen arriva a Milano… nel primo periodo della sua giovinezza non era naturalmente bella, selvaggiamente bella. C’era una spanna tra Nina e Belen clamorosa”.