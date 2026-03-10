Il 2 giugno 2023 Barbara d’Urso è apparsa per l’ultima volta alla guida di Pomeriggio Cinque, salutando il pubblico e il suo gruppo di lavoro con un “arrivederci a settembre”. Un ritorno che però non c’è mai stato.

Poco dopo, infatti, Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto della storica conduttrice, chiudendo così una collaborazione durata decenni. Il programma è stato successivamente affidato alla giornalista Myrta Merlino, che ha guidato il contenitore pomeridiano per due stagioni prima di lasciare la conduzione.

Da quel momento, attorno al futuro televisivo della conduttrice partenopea si sono susseguite indiscrezioni, rumor e smentite. Voci su possibili ritorni in tv, presunti veti e nuovi progetti hanno alimentato il dibattito tra gli spettatori che per anni hanno seguito programmi di grande successo come Domenica Live.

Barbara d’Urso verso un docu-film senza filtri

Secondo quanto rivelato dal giornalista Santo Pirrotta sulle pagine di Vanity Fair Italia, Barbara d’Urso starebbe lavorando a un progetto molto particolare: un docu-film autobiografico in cui racconterà la sua storia senza filtri e senza censure.

L’idea sarebbe quella di realizzare un prodotto destinato a una piattaforma di streaming come Prime Video o Netflix. Secondo l’indiscrezione, la conduttrice sarebbe molto corteggiata dalle piattaforme, segno che il suo nome continua ad avere grande appeal sul pubblico e nel mondo dello spettacolo.

“Corteggiata per un docu-film senza filtri. Mentre si discute del suo ritorno in Rai, si sussurra che per Barbara D’Urso ci sia un progetto che promette di far parlare: un docu-film in cui la conduttrice racconta la sua storia, senza filtri e senza censure.”

Se il progetto dovesse concretizzarsi, potrebbe diventare un racconto diretto della sua carriera e dei retroscena televisivi che hanno segnato la sua lunga esperienza sul piccolo schermo.

Un progetto simile a “Unica” di Ilary Blasi?

Secondo alcuni osservatori del settore, il format potrebbe ricordare Unica, il docu-film in cui Ilary Blasi ha raccontato la fine del matrimonio con Francesco Totti. In questo caso, però, il focus sarebbe sulla vita professionale e personale di Barbara d’Urso, compreso il discusso addio a Mediaset, l’azienda a cui ha dedicato gran parte della sua carriera televisiva.

Molti fan sperano che il progetto possa finalmente fare luce sulle ragioni del brusco distacco dall’emittente e su ciò che è realmente accaduto dietro le quinte.

Le indiscrezioni rilanciate anche da RDS

L’indiscrezione riportata da Vanity Fair è stata rilanciata anche da RDS, secondo cui non esisterebbe ancora una data di uscita precisa. Tuttavia, nel mondo dello spettacolo si parla sempre più spesso di un progetto che sarebbe ormai solo “questione di tempo”.

Nessuna conferma ufficiale (per ora)

Al momento Barbara d’Urso non ha confermato né smentito ufficialmente la notizia. Il progetto resta quindi nel campo delle indiscrezioni, anche se il suo eventuale arrivo su una grande piattaforma di streaming potrebbe rappresentare la vera rivincita televisiva della conduttrice.

Dopo anni di rumor su possibili ritorni in tv, il pubblico continua ad aspettare il momento in cui la “regina delle buste choc” tornerà davvero a raccontare la sua verità. E questa volta potrebbe farlo senza filtri e davanti a milioni di spettatori in streaming.