Alessia Marcuzzi torna al centro del gossip: la conduttrice è stata paparazzata a Venezia in compagnia di Tiago Schietti, imprenditore di origini brasiliane. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano la coppia durante un romantico weekend tra calli e canali della città lagunare.

Le foto di Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti a Venezia

Sul numero di Chi in edicola oggi compaiono le prime immagini esclusive di Alessia Marcuzzi insieme a Tiago Schietti. I due sono stati sorpresi mentre passeggiavano mano nella mano tra le strade di Venezia, comportandosi come due semplici turisti.

Tra baci, sorrisi e momenti di complicità, la coppia ha visitato la città alla luce del sole, senza cercare di nascondersi. Un weekend romantico che sembra confermare l’inizio di una nuova relazione per la conduttrice televisiva.

La vita privata di Alessia Marcuzzi dopo la separazione

Alessia Marcuzzi è single dal 2022, anno in cui ha annunciato la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014. Dopo la fine del matrimonio, la presentatrice ha sempre mantenuto grande riserbo sulla propria vita sentimentale.

Negli ultimi anni sono circolate diverse indiscrezioni, tra cui le voci di un presunto flirt con Stefano De Martino, mai confermate dai diretti interessati.

Le immagini con Tiago Schietti rappresentano quindi la prima vera svolta nella vita privata della conduttrice dopo anni di silenzio.

Dove si sono conosciuti Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’incontro tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sarebbe avvenuto lo scorso gennaio in Brasile.

La conduttrice si trovava nel Paese sudamericano per una vacanza insieme ad alcune amiche. Proprio lì avrebbe conosciuto l’imprenditore brasiliano, attivo nel settore immobiliare. Dopo circa due mesi, i due si sono ritrovati in Italia per trascorrere insieme qualche giorno romantico a Venezia.

I successi televisivi di Alessia Marcuzzi

Parallelamente alla vita privata, Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo molto positivo anche dal punto di vista professionale. Negli ultimi mesi ha ottenuto ottimi risultati su Prime Video con i programmi “Red Carpet” e “The Traitors”, confermandosi tra i volti televisivi più apprezzati dal pubblico.

La conduttrice è inoltre tornata come giudice a “Tale e Quale Show”, consolidando la sua presenza nei grandi show della televisione italiana.

Ospite fissa da Fabio Fazio a Che tempo che fa

Tra gli impegni televisivi più recenti, Alessia Marcuzzi è diventata anche ospite assidua nel salotto di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio.

L’attività imprenditoriale tra Luce e Marks&Angels

Oltre alla televisione, Alessia Marcuzzi continua a portare avanti la sua attività di imprenditrice. La conduttrice è infatti impegnata con i suoi brand “Luce” e “Marks&Angels”, marchi legati al mondo lifestyle e della moda.