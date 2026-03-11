La morte di James Van Der Beek, scomparso a soli 48 anni per un tumore al colon, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di amici, familiari e fan di tutto il mondo. Tra i più colpiti c’è il suo storico collega e amico Joshua Jackson, con cui ha condiviso anni indimenticabili sul set di Dawson's Creek, la serie cult che ha segnato intere generazioni di adolescenti.

Dopo settimane di riflessione, Jackson ha rilasciato una toccante dichiarazione sul legame con Van Der Beek e sull’importanza della prevenzione del cancro, diventando portavoce di un messaggio fondamentale per tutti.

L'amicizia tra Pacey e Dawson: sullo schermo e nella vita reale

In Dawson's Creek, Jackson, che interpretava Pacey Witter, è stato il perfetto alter ego di Dawson Leery: scapestrato, spericolato, sbruffone, con un pessimo rendimento scolastico e una buona inclinazione per l’arte di fare a cazzotti e scappare via con ragazze bellissime.

Pacey, con il suo fascino da "bello e dannato", ha conquistato il cuore della protagonista Joey, nonostante sembrasse eternamente promessa proprio al migliore amico Dawson.

Nonostante qualche freddezza e alcune frecciatine sul set, il rapporto tra i due protagonisti non si è mai interrotto, dimostrando che l’amicizia vera supera ogni barriera. E nella vita reale, anche.

Il tributo di Joshua Jackson a James Van Der Beek

Joshua Jackson, oggi padre della piccola Juno, 5 anni, avuta dall’ex Jodie Turner-Smith, ha commentato la tragedia durante il programma tv Today: «Per me, come padre ora, l’enormità di quella tragedia mi colpisce in modo molto diverso rispetto a come collega, quindi credo che l’elaborazione sia ancora in corso».

L’attore ha parlato dell’importanza di riflettere sulla vita e sull’eredità di Van Der Beek: «È stato formativo per noi recitare in Dawson's Creek. Entrambi ricordiamo quel periodo con grande affetto. Ma so di essere solo una nota a piè di pagina rispetto a ciò che lui ha effettivamente realizzato nella sua vita».

Jackson ha elogiato il collega: «È diventato quello che una volta chiamavamo semplicemente un 'brav'uomo', un uomo con convinzione e fede, che ha affrontato l’impossibile con grazia, un compagno e un marito incredibile. Un vero uomo che si è fatto avanti per la sua famiglia, un padre meraviglioso, gentile, curioso e devoto».

La prevenzione del cancro: il messaggio di Joshua Jackson

Tornando sul tema della salute, Jackson ha sottolineato l’importanza della prevenzione: «Non mi ero reso conto che il 65% delle persone della nostra fascia d’età non si è ancora sottoposto al test».

L’attore invita tutti a eseguire regolarmente gli screening, ricordando: «Non ci piace andare dal medico. Non ci piace avere a che fare con queste cose. In alcuni casi la rigidità nella vita può essere utile, ma in questo caso non serve a niente».