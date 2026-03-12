Il Serale di Amici 25 sta finalmente per partire! Dopo l’ultima puntata del pomeridiano, in cui sono state consegnate le ultime maglie dorate, la produzione ha deciso di sorprendere tutti: il numero di posti per il Serale non sarà più limitato a 12. Tutti gli allievi, ad eccezione di Giulia, eliminata, hanno così ricevuto la felpa d’oro e hanno iniziato a prepararsi per la fase finale del talent show.

Squadre e insegnanti del Serale

Le tre squadre che si sfideranno puntata dopo puntata sono state ufficialmente rivelate:

Prima squadra: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

e Seconda squadra: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini

e Terza squadra: Anna Pettinelli ed Emanuel Lo

Questa suddivisione promette sfide emozionanti e momenti indimenticabili per il pubblico di Canale 5.

Quando inizia il Serale di Amici 25

A rivelare la data di inizio è stato il promo ufficiale della trasmissione: la fase finale del talent show di Maria De Filippi debutterà sabato 21 marzo.

Cosa aspettarsi dalla prima puntata

I cantanti e i ballerini stanno lavorando duramente per la prima puntata, dove il livello di competizione sarà già altissimo. Già dal debutto ci saranno due eliminazioni, rendendo chiaro che nessuno potrà sentirsi al sicuro.

Gli spettatori possono quindi prepararsi a un Serale di Amici 25 ricco di colpi di scena, sfide spettacolari e grandi emozioni.