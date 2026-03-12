Un nuovo rumor scuote il mondo del gossip italiano: tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti potrebbe esserci più di una semplice conoscenza. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, tutte da confermare, ma negli ultimi giorni la voce di un possibile flirt tra la showgirl argentina e il biker televisivo ha iniziato a circolare con insistenza tra social e siti di cronaca rosa.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, una fonte anonima avrebbe segnalato una certa sintonia tra i due, tanto da far ipotizzare l’inizio di una frequentazione. Nessuno dei diretti interessati ha però né confermato né smentito le voci, lasciando spazio solo alle presunte ricostruzioni.

Primo incontro al Festival di Sanremo

Secondo le ricostruzioni online, il primo incontro tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti potrebbe essere avvenuto durante il Festival di Sanremo 2026. La città ligure in quei giorni era piena di artisti, conduttori e personaggi televisivi impegnati negli eventi collegati alla kermesse musicale.

La showgirl argentina era impegnata in un cameo con Samurai Jay, mentre il biker televisivo era inviato Rai per La Volta Buona. Secondo la fonte citata da Marzano, tra i due si sarebbe percepita una certa complicità, con momenti di evidente sintonia, alimentando le prime ipotesi di un possibile flirt. Argomenti belen rodriguez

Weekend a Genova: nuovo indizio?

A riaccendere i riflettori sul possibile legame tra i due personaggi sarebbe stato un breve soggiorno di Belen Rodriguez a Genova, a ridosso della settimana del Festival. Secondo le indiscrezioni, la showgirl avrebbe trascorso un weekend nella città ligure proprio negli stessi giorni in cui si trovava anche Vittorio Brumotti.

Alcune fonti online parlano addirittura di un fine settimana passato insieme, anche se al momento non esistono foto o conferme ufficiali che possano dimostrare alcunché.