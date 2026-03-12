La vita di Susy Fuccillo, ex ballerina del talent Amici, è stata sconvolta lo scorso dicembre da una tragedia improvvisa: la morte del marito, stroncato da un malore. Una perdita devastante che ha lasciato la donna e le loro tre figlie – Cristina, Giordana e la piccola Costanza, nata appena un anno fa – ad affrontare un dolore immenso.

Da quel momento, Susy Fuccillo ha scelto il silenzio. L’ex volto di Amici si è allontanata quasi completamente dai social, condividendo soltanto rare parole dedicate all’uomo con cui aveva costruito una vita e una famiglia.

Il toccante messaggio di Susy Fuccillo per il compleanno del marito

Dopo settimane di assenza, Susy Fuccillo era tornata sui social con un video molto intimo pubblicato in occasione di quello che sarebbe stato il 42esimo compleanno del marito. Parole cariche di emozione che hanno profondamente colpito i suoi follower.

“Buon compleanno, amore mio, ovunque tu sia. 42. Siamo qui con te, sempre! Ti prometto che le tue figlie sentiranno parlare di te ogni giorno, del tuo cuore grande e del tuo modo di farci sentire al sicuro. Da quando non ci sei trovo cuori ovunque. Forse sei tu che ci ricordi che l’amore resta. Continua a camminare accanto a noi, continua a tenerci per mano e proteggici come hai sempre fatto. Noi continueremo ad amarti. Ogni giorno”.

Come sta oggi Susy Fuccillo dopo la tragedia

Nelle ultime ore Susy Fuccillo è tornata a parlare per raccontare come sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita. “In questo periodo della mia vita sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare. La mia forza sono le mie figlie e il senso di responsabilità verso tutto ciò che io e mio marito abbiamo costruito insieme con anni di sacrifici, lavoro e sogni condivisi”.

L’ex ballerina ha spiegato che, oltre alla famiglia, sente anche il peso e la responsabilità delle attività costruite insieme al marito nel corso degli anni. “Le nostre attività non sono solo un lavoro: sono una parte della nostra storia. Dietro ci sono impegno, rinunce, progetti e tante persone che ogni giorno lavorano con noi”.

La scelta di allontanarsi dai social

Per affrontare questo momento delicato, Susy Fuccillo ha deciso di mettere temporaneamente da parte anche una parte della sua attività online. “Oggi mi trovo a rimboccarmi le maniche ancora di più, insieme ai nostri soci e a tutta la squadra, per continuare a portare avanti quello che abbiamo costruito. Il dolore non è qualcosa che si supera dall’oggi al domani. Sto ancora cercando di capire come ritrovare i miei equilibri senza dimenticare chi sono”.

Poi ha aggiunto spiegando la sua scelta di ridurre la presenza sui social: “Per questo, almeno per ora, ho dovuto mettere un po’ da parte anche una parte del mio lavoro: i social. Non mi sento ancora pronta ad espormi come prima. Non so ancora quanto tempo mi servirà, ma so che voi saprete capirmi”.

Il ricordo del marito e la promessa di continuare ciò che hanno costruito

Nonostante il dolore, Susy Fuccillo ha deciso di portare avanti ciò che lei e il marito avevano costruito insieme nel tempo.

“In questo momento sto semplicemente cercando di fare del mio meglio per le mie figlie e per ciò che abbiamo costruito nella nostra vita insieme. Per questo mi farà piacere condividere con voi alcuni pezzi di quello che abbiamo costruito e che oggi continua a vivere”.

Infine, un pensiero rivolto ancora una volta al marito scomparso, con parole piene di amore e nostalgia: “Amore mio, guardaci… il nostro locale è pieno. Stiamo continuando quello che abbiamo iniziato insieme, con la forza dei nostri sacrifici e del nostro amore. Tutto questo porterà sempre il tuo nome”.