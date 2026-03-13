La nuova stagione di Pechino Express 13 è partita ieri sera, e tra i volti più attesi c’è Giulia Salemi, scelta come inviata speciale del reality itinerante. La prima puntata è andata in onda giovedì 12 marzo su Sky e Now, segnando un momento importante nella carriera dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Per Giulia Salemi si tratta di un ritorno speciale nel programma: circa dieci anni fa, nel 2015, aveva partecipato come concorrente insieme alla madre Fariba Tehrani. Oggi, invece, vive l’avventura da un’altra prospettiva, quella di inviata.

Giulia Salemi racconta l’esperienza a Pechino Express 13

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, tenutasi a Milano, l’influencer ha raccontato ai microfoni di Today.it cosa ha rappresentato per lei questa nuova avventura.

Giulia Salemi ha spiegato che si è trattato di un’esperienza intensa ma allo stesso tempo entusiasmante: “È stata un’esperienza impegnativa da un lato. Ho vissuto in una sorta di van, camioncini e ci muovevamo di giorno in giorno, da città in città, in piccoli paesini… è stato bellissimo, intenso, ma anche molto divertente”.

L’inviata ha preferito non svelare troppi dettagli sulla stagione, mantenendo il riserbo sullo svolgimento della gara tra le dieci coppie in competizione.

Il ritorno nel reality dopo l’esperienza del 2015

Per Giulia Salemi tornare a Pechino Express ha avuto anche un valore simbolico. Nel 2015, infatti, aveva partecipato al programma insieme alla madre Fariba Tehrani, vivendo per la prima volta il viaggio estremo del reality.

A distanza di anni, la conduttrice e influencer torna nello stesso format con un ruolo completamente diverso, dimostrando quanto il suo percorso televisivo sia cresciuto nel tempo.

La separazione dal figlio Kian: “Mi è mancato tantissimo”

L’avventura a Pechino Express 13 ha rappresentato anche la prima lunga separazione dal figlio Kian, nato dall’amore con Pierpaolo Petrelli. Il bambino ha appena 10 mesi, e per la neo mamma non è stato semplice lasciarlo a casa.

Giulia Salemi ha raccontato con sincerità le sue emozioni: “Kian mi è mancato tantissimo. Da un lato ho sofferto a lasciare a casa il mio bambino di 10 mesi, anche se era in ottime mani”.

Nonostante la nostalgia, l’esperienza le ha anche permesso di recuperare energie dopo i primi mesi da mamma.

“A Pechino Express dormivo alle 9: non sono mai stata così riposata”

Con ironia, Giulia Salemi ha confessato che proprio durante le riprese del programma è riuscita finalmente a riposare dopo il parto.

“Dall’altro lato mi sono riposata. Finalmente dopo 10 mesi dal parto sono riuscita a riposare. Le dormite che mi sono fatta… uno non lo direbbe mai, eppure a Pechino Express alle 9 andavo a letto. Non sono mai stata così riposata dopo la gravidanza”.