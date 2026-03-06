A cura della Redazione

Giulia Salemi ha condiviso sui social un momento molto emozionante della sua vita: l’incontro casuale con Nausika, sua sorella non di sangue. Le due erano cresciute insieme, ma la vita le aveva separate quando erano ancora troppo piccole per decidere del proprio destino.

La storia di Nausika raccontata al Grande Fratello

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi aveva già raccontato la commovente storia di Nausika, parlando del distacco forzato che aveva segnato la loro infanzia. “Io ho pianto tutto quando l’ho raccontato, ha pianto tutta l’Italia”, ha confessato l’influencer sui social.

Pur non essendo sorelle di sangue, Giulia e Nausika avevano condiviso anni importanti insieme. Dopo il GF, le due si erano finalmente riviste e avevano passato ore a parlare e a piangere insieme in un bar, cercando di recuperare il legame interrotto troppo presto.

Il dolore dell’allontanamento

Giulia Salemi ha raccontato come la separazione abbia influito sulla sua vita: “Sono cresciuta con la paura di non essere stata sufficientemente una brava sorella. Quando invece Nausika mi ha raccontato tutti i suoi ricordi belli, sono riuscita finalmente a fare un passo avanti e a non avere più sensi di colpa. Eravamo piccole e non potevamo decidere niente, ma abbiamo entrambe sofferto tanto per questo allontanamento forzato. Anche se le nostre strade si sono separate, per me Nausika resterà per sempre la mia amata sorellina”.

L’incontro a Milano e il desiderio di ritrovare il legame

Nelle ultime ore, Giulia Salemi ha rivelato di aver incontrato per caso Nausika a Milano, in occasione dello spettacolo teatrale Notre Dame De Paris. “Sono felicissima perché ho ritrovato Nausika. Siamo cresciute insieme quando eravamo piccole e per me è una sorella”, ha scritto sui social.

Ma l’influencer ha anche svelato il suo desiderio di ricostruire un rapporto vero e profondo con la sorella, e di farle conoscere il figlio Kian, avuto con Pierpaolo Petrelli: “Ora deve conoscere mio figlio Kian”.