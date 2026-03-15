La showgirl Francesca Cipriani torna a far parlare di sé dopo l’ospitata nel programma “Storie al Bivio” condotto da Monica Setta su Rai 2. Durante l’ultima puntata, che ha visto tra gli ospiti anche Rossella Erra, Jessica Morlacchi e Natasha Stefanenko, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una confessione molto personale sul suo matrimonio con Alessandro Rossi.

La Cipriani ha rivelato di aver lasciato temporaneamente la casa coniugale dopo una forte crisi con il marito, legata soprattutto al desiderio di diventare madre.

Francesca Cipriani in lacrime dietro le quinte di Storie al Bivio

Durante l’intervista, Monica Setta ha raccontato che la sua ospite, poco prima di entrare in studio, è scoppiata a piangere nel backstage della trasmissione.

“Eravate bellissimi, ora un po’ meno. Lui oggi non c’è. Vi siete lasciati? Vi state lasciando? L’ultima volta vi ho visti affettuosi e legati. Qui parliamo di un bambino che non arriva. Tuo marito non si sente pronto. Hai preso le tue cose e sei andata via di casa. Ho visto che dietro le quinte poco fa piangevi”, ha detto la conduttrice.

Visibilmente provata, Francesca Cipriani ha confermato il momento difficile che sta attraversando: “Sì, piangevo perché è sempre stato il mio sogno diventare mamma. Ho 41 anni e aspettare ancora mi crea dolore. Poi ci sono questi hater che non sopporto più. Mi scrivono cose terribili come ‘non puoi avere figli, vai all’estero’. Non è vero che io non posso avere figli. Questa situazione mi provoca un dolore enorme”.

La crisi con Alessandro Rossi nasce dal desiderio di un figlio

Secondo quanto raccontato dalla showgirl, la crisi con Alessandro Rossi non ha nulla a che fare con tradimenti o altri problemi sentimentali. Il nodo centrale resta il desiderio di maternità.

“Sono scoppiata. Non parliamo di tradimenti. Tutto nasce dal fatto che io desidero un figlio da sempre. Vorrei costruire una famiglia, sento questa cosa dentro di me. Amo i bambini, mi piacerebbe addirittura aprire un asilo”.

La tensione è arrivata al punto che Francesca Cipriani ha deciso di fare le valigie e lasciare temporaneamente la casa.

“Non pensavo di arrivare a fare una cosa del genere, ma è successo. Si stava aspettando troppo e io non ce la facevo più”.

Perché Alessandro Rossi vuole aspettare

Secondo quanto spiegato dalla showgirl durante Storie al Bivio, il marito Alessandro Rossi non avrebbe escluso l’idea di avere un figlio, ma preferirebbe rimandare per via di alcune difficoltà lavorative.

“Mi diceva che questo è un periodo molto critico per lui, con diversi problemi di lavoro. Per questo voleva aspettare ancora. Ma io non ce la facevo più e sono esplosa”.

Francesca Cipriani: “Spero che non si arrivi alla separazione”

Alla domanda di Monica Setta sulla possibilità di una separazione definitiva, Francesca Cipriani ha risposto con grande emozione.

“La separazione? Mi auguro di no. Io credo nel matrimonio e nel voto che facciamo davanti a Dio. Non è un gioco. Però in questo momento sto male e ho preso le mie cose e sono andata via di casa”.

Nonostante la crisi, la showgirl ha lasciato intendere che la storia con Alessandro Rossi potrebbe ancora trovare un equilibrio.

La promessa a Monica Setta: possibili aggiornamenti sulla storia

Prima di salutare il pubblico, Francesca Cipriani ha promesso alla conduttrice Monica Setta che tornerà nel programma “Storie al Bivio” qualora ci fossero sviluppi nella sua situazione personale.

Per ora resta un momento molto delicato per la coppia, divisa tra il forte desiderio di maternità della showgirl e la volontà del marito di rimandare questo passo importante.

Una crisi che potrebbe essere solo una fase difficile oppure segnare un punto di svolta nel matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi.