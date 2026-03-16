Il serale della 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi si avvicina e i fan sono già in fermento per scoprire chi saranno i giudici. La produzione ha pubblicato sui social alcuni indizi misteriosi: modellini di aerei, New York, Spongebob e un elefante portafortuna di Nuova Delhi. Tra i nomi più quotati dai fan emergono Emma Marrone, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio ed Elisa, mentre alcune ipotesi parlano anche di Irama o di ex giudici come Elena D’Amario, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Secondo i fan, lo Spongebob portafortuna sarebbe di Emma Marrone, l’elefante di Elisa, New York la città del cuore di Alessandro Cattelan, e i modellini aerei una collezione di Gigi D’Alessio. I giudici dovranno valutare i talenti delle squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, e Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, in un serale che promette emozioni, sorprese e grandi colpi di scena