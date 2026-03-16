Il serale della 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi è ormai alle porte e, per la prima volta, quest’anno i giudici saranno quattro. La produzione non ha ancora svelato i nomi ufficiali, ma sui profili social della trasmissione è stato pubblicato un indovinello per anticipare chi siederà sulle poltrone del serale.
Indizi sui quattro giudici di Amici 25
Secondo il post ufficiale, ecco gli indizi rivelati:
- Modellini aerei – il giudice colleziona modellini di aerei.
- New York – la città del cuore del giudice.
- Spongebob – il cartone animato portafortuna di un giudice.
- Elefante di Nuova Delhi – un elefante portafortuna come ricordo della città indiana.
I fan hanno subito cominciato a ipotizzare i nomi dei giudici. Tra i più quotati ci sono Emma Marrone, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio ed Elisa. Qualcuno ha anche suggerito Giuseppe Giofrè, ma il ballerino è impegnato a Las Vegas con il tour di Jennifer Lopez e difficilmente farà parte del cast di quest’anno.
Abbinamento indizi e giudici
Secondo i fan:
- Emma Marrone – Spongebob, il suo portafortuna e cartone preferito.
- Elisa – Elefante portafortuna di Nuova Delhi.
- Alessandro Cattelan – New York, città del cuore.
- Gigi D’Alessio – Modellini aerei, una collezione storica del cantante.
Altri nomi e possibili sorprese
Altri ex giudici della trasmissione citati dai fan includono Elena D’Amario, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, mentre alcune ipotesi parlano anche di una possibile poltrona per Irama. Tuttavia, i nomi ufficiali saranno confermati solo prossimamente.
Squadre e concorrenti del Serale
I giudici dovranno valutare i talenti di diverse squadre:
- Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Antonio, Caterina, Elena, Emiliano, Nicola, Plasma e Riccardo.
- Squadra Emanuel Lo e Anna Pettinelli: Alessio, Gard, Kiara, Opi e Valentina.
- Squadra Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: Alex, Angie, Lorenzo, Michele e Simone.