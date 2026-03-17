Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il Trono Over e il Trono Classico regalano colpi di scena e novità che faranno parlare i fan. Edoardo Nestori decide di lasciare lo studio dopo le accuse di Barbara De Santi, mentre Gloria Nicoletti prosegue la sua conoscenza con Marco. Non mancano ritorni di fiamma, come quello tra Alessio Pili Stella e Debora, e nuove coppie nascenti, tra cui Rosanna Siino e Michele, protagonisti di una romantica cena in hotel.

Sul fronte del Trono Classico, Ciro Solimeno porta in esterna solo Elisa Leonardi, scatenando la reazione di Martina che abbandona lo studio. Tensioni anche per Alessia Antonetti, lasciata in panchina dal tronista. Tra nuovi ingressi, baci e discussioni, le puntate di oggi confermano ancora una volta il mix di emozioni, amore e colpi di scena che rendono Uomini e Donne il dating show più seguito di Canale 5.