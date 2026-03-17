Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Le anticipazioni sono state fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni.
Uomini e Donne Trono Over: colpi di scena e nuovi ingressi
La registrazione del Trono Over si apre con la decisione di Edoardo Nestori di lasciare il programma, almeno temporaneamente, a seguito delle accuse di Barbara De Santi, che sostiene di aver saputo di una cena tra Edoardo e una donna estranea al programma.
Intanto, Gloria Nicoletti continua la sua frequentazione con Marco, mentre Alessio Pili Stella torna in studio con Debora, confermando di aver ripreso a frequentarla.
Non manca il colpo di scena per Rosanna Siino, che ha iniziato una nuova conoscenza con Michele. Michele ha organizzato una cena in hotel, culminata con un bacio tra i due.
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Anche per Paola e Marta ci sono nuovi cavalieri in studio, con Marta che continua a vedere anche Antonio
Trono Classico: tensioni e baci in esterna
Sul fronte del Trono Classico, Ciro Solimeno ha portato in esterna solo Elisa Leonardi, con cui si è scambiato un bacio. La situazione ha fatto arrabbiare Martina, che infastidita lascia lo studio. Ciro promette di raggiungerla per chiarire, quindi è previsto il classico post camerino.
In studio, Alessia Antonetti si lamenta con Ciro per essere stata lasciata in panchina e non portata in esterna.