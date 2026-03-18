Nelle scorse ore sono circolate alcune voci circa una presunta lite tra Antonella Elia e Blu Barbara Prezia, scoppiata prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP. Stando ad una segnalazione arrivata alla nota esperta di gossip Deianira Marzano, prima di entrare nella Casa si sarebbe verificata una lite in albergo tra i concorrenti.

Una donna che lavora in hotel ha raccontato: “Lavoro qui in albergo e stanotte è successo un casino assurdo. C’erano Barbara Prezia con altri del GF in camera che facevano un rumore esagerato, ridevano, urlavano… proprio caos totale. Ad un certo punto, Antonella Elia è sbottata, ha iniziato a urlare e da lì è partita una lite vera e propria. Sono usciti anche nei corridoi e si sono dette di tutto, parole pesanti proprio…”.

Tuttavia, fonti di Fanpage.it rivelano che la lite non si è mai verificata: i concorrenti erano infatti alloggiati in hotel diversi a Roma, per evitare qualsiasi contatto prima del reality.

Grande Fratello VIP 2026: la prima puntata

La prima puntata ha segnato l’inizio ufficiale di una stagione ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Tra ingressi spettacolari e prime tensioni, il reality si conferma tra i più seguiti del momento.

Gli ingressi dei concorrenti nella Casa

I primi quattro VIP della Open House hanno avuto accesso anticipato:

Adriana Volpe

Renato Biancardi

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Successivamente hanno varcato la Porta Rossa:

Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Ingresso speciale per Paola Caruso e Giovanni Calvario, che hanno scoperto un’area nascosta della Casa.

Infine, dal Secret Bar sono arrivati:

Dario Cassini

Barbara Prezia

Lucia Ilardo

Nicolò Brigante

Spettacolo e intrattenimento in diretta

La puntata ha offerto momenti di grande spettacolo:

Marco Berry ha incantato il pubblico con un’esibizione di mentalismo.

ha incantato il pubblico con un’esibizione di mentalismo. Francesca Manzini ha inaugurato “Il Localino”, nuovo spazio della Casa destinato a spettacoli e dinamiche tra concorrenti.

Prime tensioni nella Casa

Non sono mancate le prime tensioni tra i concorrenti, con scontri dovuti a caratteri forti e incompatibilità evidenti:

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli hanno riacceso vecchi dissapori.

e hanno riacceso vecchi dissapori. Antonella Elia e Adriana Volpe appaiono subito distanti e in disaccordo.

Gold Club: novità e vincitori

Questa edizione introduce il Gold Club, riservato ai concorrenti con accesso alle aree più esclusive della Casa.

Il gruppo ha subito creato tensioni tra Antonella Elia e Adriana Volpe, con VIP divisi in due fazioni.

Dopo un televoto flash, il pubblico ha decretato la vittoria di Adriana Volpe e del suo gruppo, che conquistano l’accesso esclusivo al Gold Club per questa settimana.

Prime nomination Grande Fratello VIP 2026

La puntata si è chiusa con le prime nomination, fondamentali per le strategie di gioco. I concorrenti in nomination sono:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Paola Caruso

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Al termine del televoto, il concorrente più votato riceverà l’immunità, cambiando gli equilibri nella Casa.