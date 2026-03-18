Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, parla in esclusiva con Fanpage.it e smentisce le ultime indiscrezioni sulla lite con Teo Mammucari. La conduttrice difende anche suo figlio Paolo Capponi, assicurando che non c’è mai stato alcun confronto tra lui e l’amico co-conduttore.

“Ho sempre detto ‘ultima puntata’ e poi non è stato così. Stavolta non lo dico neanche. Hai già capito, no?”, rivela Mara, lasciando intendere che il suo futuro a Domenica In non è ancora deciso.

Mammucari, nessun ultimatum: “Mai detto ‘o lui o me’”

Riguardo alle voci di un presunto ultimatum, Mara chiarisce: “No, non ho mai detto ‘o lui o me’. Non è da me. Gli ho detto solo ‘sei un pirla’ in diretta, e lo rifarei altre cento volte. Perché ha interrotto un momento solenne dedicato al mio storico cameraman Marco, alla sua ultima puntata dopo 38 anni”.

La conduttrice racconta che la gag con il cartello ha rovinato un momento importante di commiato, coinvolgendo involontariamente anche Pino Strabioli.

Dietro le quinte: nessuna lite con Mammucari

Mara precisa: “L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io, non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. Questo è l’unico limite che rivendico”.

Riguardo a un presunto confronto tra Paolo Capponi e Teo, aggiunge: “Sciocchezze. Mio figlio si trovava in redazione, lontano dai camerini. Lui e Teo sono molto amici, e mio figlio lavora da anni senza dire che è mio figlio. Non se lo merita”.

Rapporto fraterno tra Mara Venier e Teo Mammucari

Nonostante le tensioni, il rapporto tra Mara e Teo resta forte: “È una persona buonissima, alla quale voglio molto bene. Ha un’ironia particolare che può non essere capita da tutti. Il nostro legame va oltre l’amicizia, è quasi fraterno. Tra l’altro, sto per cambiare casa e lui abiterà al piano di sotto”.

Mara sottolinea che, nonostante tutto, ha sempre cercato di andare incontro alle proposte di Mammucari: “Ho sempre detto sì a tutto, perché gli voglio bene e ci credevo. Lui però ha un approccio che può non essere capito da tutti”.

Peppe Iodice e i momenti più discussi della puntata

Oltre alla vicenda del cameraman, un altro momento simbolo è stato il ritorno di Peppe Iodice, che tornerà domenica prossima con un’intervista per il lancio del suo film.

“È una persona meravigliosa, ha cercato di calmare le acque. Dopo tutta questa storia, il lancio del film non poteva essere più pubblicizzato”, afferma Mara.

Mara ricorda anche una battuta con Riccardo Cocciante, che può essere stata fraintesa da chi non conosce Teo: “Mi ha chiesto ‘posso entrare su Cocciante?’ e ho detto sì, poi è successa quella battuta un po’ particolare. Chi non conosce Teo può reagire in modo diverso”.

Il futuro a Domenica In

Sulla sua presenza nella prossima stagione di Domenica In, Mara conclude con un pizzico di mistero: “Ho sempre detto ‘ultima stagione’ e poi non è stato così. Quest’anno non ho detto niente. Hai già capito, no?”.