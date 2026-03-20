La prima puntata del Serale di Amici 25, registrata oggi presso gli storici Studi Elios di Roma, andrà in onda sabato 21 marzo. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali.
Novità sulla giuria e il cast
Contrariamente a quanto anticipato da AdnKronos, Alessandro Cattelan non farà parte della giuria di questa edizione. La giuria del Serale di Amici 25 è composta da:
- Amadeus
- Elena D’Amario
- Cristiano Malgioglio
- Gigi D’Alessio (unico innesto)
Cattelan sarà comunque presente nel cast, ma in un ruolo diverso.
Formazione delle squadre
Per la prima volta, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non saranno coppia. La composizione delle squadre è la seguente:
- Squadra Zerbi–Celentano: Antonio (ballerino), Caterina (cantante), Elena (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino), Plasma (cantante), Riccardo (cantante)
- Squadra Emanuel Lo–Pettinelli: Alessio (ballerino), Gard (cantante), Kiara (ballerina), Opi (cantante), Valentina (cantante)
- Squadra Peparini–Cuccarini: Alex (ballerino), Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Michele (cantante), Simone (ballerino)
Ospiti della puntata
- Ospite musicale: Annalisa
- Ospiti comici: Pio e Amedeo
Gli eliminati della prima puntata sono stati Opi e Michele, mentre il ballottaggio finale vedrà sfidarsi Emiliano e Antonio.
Prima Manche
- Sfida 1: Alex (ballo su Footloose) vs Opi (Senza una donna) → Vince Alex
- Sfida 2: Lorenzo e Michele vs Alessio (Gangnam Style) → Vince Lorenzo e Michele con performance al pianoforte e violoncello su Don’t Let the Sun Go Down on Me
Durante i giudizi, Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio hanno avuto un acceso confronto sull’intonazione di Lorenzo.
Al ballottaggio finiscono Gard, Valentina e Opi; Opi viene eliminato cantando Rubami la notte, mentre Valentina propone un mashup tra Girl on Fire e No One.
Seconda Manche
- Sfida 1: Simone (Gli spari sopra) vs Riccardo (Urlo e non mi senti) → Vince Riccardo
- Sfida 2: Alex vs Antonio (La Bomba) → Vince Alex
- Sfida 3: Michele e Angie (Marvin Gaye) vs Elena (Je veux) → Vince Elena
Al ballottaggio finiscono Angie, Michele e Lorenzo; a lasciare il programma è Michele. Durante l’eliminazione, Lorella Cuccarini si commuove fino alle lacrime.
Terza Manche
- Sfida 1: Antonio (Sesso e samba) vs Gard (Imbranato) → Vince Gard
- Sfida 2: Plasma (Figlio del dolore) vs Alessio (Hey Ya!) → Vince Plasma
- Sfida 3: Caterina e Elena (Malavita) vs Valentina e Gard (California) → Vince Valentina
Al ballottaggio finale finiscono Emiliano e Antonio. La decisione su chi abbandonerà il programma verrà rivelata durante la messa in onda del Serale.