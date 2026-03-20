La prima puntata del Serale di Amici 25, registrata agli Studi Elios di Roma, ha già svelato le prime emozioni e colpi di scena. Tra le novità, Alessandro Cattelan non farà parte della giuria, mentre le squadre sono state ridistribuite: Lorella Cuccarini con Veronica Peparini, Emanuel Lo con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi con Alessandra Celentano. Gli eliminati della serata sono stati Opi e Michele, mentre il ballottaggio finale vede sfidarsi Emiliano e Antonio. Ospiti musicali e comici hanno completato una puntata ricca di sfide e emozioni