Martina Calabrò è una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno, il tronista napoletano di Uomini e Donne, ed ex scelta di Martina De Ioannon.

Proprio nei giorni scorsi, Ciro e Martina sono stati avvistati al concerto di Gigi D’Alessio, durante quella che potrebbe essere una delle loro ultime esterne insieme.

Coincidenze che fanno discutere il web

A catturare l’attenzione del pubblico è stata anche la presenza, nello stesso concerto, della coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Per gli appassionati di Uomini e Donne, questa coincidenza potrebbe essere vista come una mossa strategica per creare chiacchiericcio e interesse mediatico.

Martina Calabrò tra amici e segnalazioni social

Un’altra curiosità riguarda la presenza di Martina Calabrò in un locale insieme a Enzakkione, grande amico di Gianmarco Steri. Il video è stato pubblicato sui social da Daria Restaino. La serata, avvenuta il 31 dicembre, è stata documentata in diversi video dove la corteggiatrice si diverte cantando e ballando. Argomenti uomini e donne

Nuove segnalazioni: serate e amicizie comuni

Non è finita qui: un’altra segnalazione parla di un’altra serata, in un locale differente, sempre in compagnia degli amici di Gianmarco Steri. Questo continua ad alimentare le speculazioni su possibili dinamiche strategiche tra i protagonisti del programma.