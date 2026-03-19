Il percorso del trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non è stato affatto lineare. Le difficoltà sono iniziate subito dopo la sua autodenuncia riguardante il suo passato come corteggiatore di Martina De Ioannon, e si sono protratte anche in seguito, con segnalazioni che coinvolgevano anche la sua corteggiatrice Alessia Antonetti.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, i due vivrebbero nello stesso quartiere di Roma: Ciro e Alessia abitano a pochi minuti da Centocelle, con la casa di Ciro a cinque minuti da quella di Alessia.

La dinamica tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti

Un’amica della ex corteggiatrice ha raccontato: "Ho chiesto a un’amica che frequenta la stessa palestra e le ho detto: ‘Scusa, ma perché non si sono conosciuti fuori?’. Lei mi ha risposto: ‘Macché, è stato Ciro a farla scendere’. Ciro ha addirittura lasciato la palestra da tempo, proprio per non alimentare dubbi dopo le prime segnalazioni".

In realtà, il centro sportivo frequentato da Alessia Antonetti è piccolo e lavora con pochi personal trainer, quindi la possibilità di incontrarsi al di fuori del programma era limitata. La ragazza, secondo la fonte, non sarebbe mai scesa senza avere certezze a priori.

L’autoeliminazione di Alessia Antonetti

Ora che Alessia Antonetti si è autoeliminata, molti dubbi sembrano essere stati chiariti. Una volta fuori dal programma, la corteggiatrice è tornata sui social, rispondendo a follower e commenti, tra critiche e complimenti. Argomenti uomini e donne

Una fan le ha scritto: "Sono contenta, Ale, che ti sei autoeliminata. Ti hanno fatto sentire sbagliata, ma non lo sei. Le uniche esterne che mi hanno emozionato sono state le tue. Sei bellissima! Ora che sei tornata libera, avrai la fila… vedrai! Troverai sicuramente l’uomo giusto, che saprà apprezzarti, e se a settembre sarai ancora single mi piacerebbe, magari, vederti sul trono".

Alessia ha risposto così: "Mi ha insegnato tanto questo programma, mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire quanto ho da dare e quanto valgo. Mi sono sottovalutata troppo, mi è servito da lezione. Grazie comunque".

La frecciatina social e i progetti futuri

Non sono mancati anche i commenti polemici, con qualcuno che l’ha definita “aspirante influencer”. La ex corteggiatrice ha replicato: "Aspiro ad altro nella vita tranquilla e condivido semplicemente la mia quotidianità".