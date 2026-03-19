Le vicende che vedono protagonisti Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano ad attirare l’attenzione dei fan. Nelle ultime ore, l’attuale tronista oplontino è stato avvistato in esterna in compagnia di Martina Calabrò, una delle sue corteggiatrici, al concerto di Gigi D’Alessio a Roma. Tra i presenti c’erano anche la sua ex fidanzata e Gianmarco Steri. Foto e video dell’evento sono stati condivisi dal blogger Lorenzo Pugnaloni tramite Instagram stories.

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Il trono di Martina De Ioannon è stato uno dei più seguiti delle ultime edizioni di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Al termine del suo percorso, la bionda romana scelse di lasciare il programma con Ciro Solimeno. La loro storia proseguì per alcuni mesi, tra convivenza e momenti felici, fino a giungere al capolinea.

Successivamente, tra indiscrezioni e rumor, Martina e Gianmarco Steri uscirono allo scoperto annunciando di essere una coppia. Argomenti uomini e donne

La confessione di Ciro Solimeno

Lo scorso gennaio, durante una puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno rivelò un dettaglio sorprendente. L’attuale tronista ammise di aver incontrato segretamente Martina De Ioannon mentre lui e Gianmarco Steri erano ancora corteggiatori della bionda romana.

Secondo il racconto di Ciro, il contatto sarebbe avvenuto verso la fine di novembre: “Ho mandato una foto con una frase che io e lei ci eravamo detti e ho avuto la certezza che fosse lei. Le ho chiesto il numero di telefono e lei me lo ha dato. C’è stata una telefonata e le ho chiesto se fosse interessata al percorso e a noi, e lei mi ha confermato che era tutto vero”.

Ciro ha spiegato che i messaggi e le telefonate proseguirono ogni tre-quattro giorni: “Facevo apprezzamenti, ma nulla di esagerato. Lei mi diceva che era una cosa sbagliata e la colpa è mia”.

Gli incontri segreti con Martina De Ioannon

Solimeno ha ammesso di aver incontrato Martina di persona due volte: “Dopo una telefonata decidiamo di vederci. Ci sono stati due incontri la sera tardi. Non c’è mai stato nulla, solo qualche bacio. Nel secondo incontro ci rendiamo conto che stiamo andando oltre e nel frattempo nel programma esce che un ex tronista, Michele, rivela la sua situazione e a quel punto capiamo la gravità e non ci sentiamo più”.