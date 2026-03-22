Il Serale di Amici 25 ha preso il via con una puntata ricca di colpi di scena, tra eliminazioni e novità di format. La prima serata, andata in onda su Canale 5, ha registrato 3.295.000 telespettatori, pari al 23,8% di share, segnando un calo rispetto allo scorso anno quando il debutto aveva raggiunto 4.019.000 spettatori e il 27,9% di share.

Un risultato influenzato anche dalla forte concorrenza: su Rai 1 ha infatti debuttato Canzonissima condotto da Milly Carlucci, contribuendo a dividere il pubblico del sabato sera.

Amici 25 Serale: tripla eliminazione shock

La prima puntata del Serale di Amici si è aperta con una tripla eliminazione, già anticipata da alcune indiscrezioni dopo la registrazione.

A lasciare la scuola sono stati:

Opi , cantante del team Pettinelli–Emanuel Lo

, cantante del team Michele , della squadra Cuccarini–Peparini

, della squadra Antonio, ballerino del team Zerbi–Celentano, eliminato al ballottaggio finale

Le squadre dopo la prima puntata

Dopo le eliminazioni, la situazione delle squadre è la seguente:

Rudy Zerbi – Alessandra Celentano : 6 allievi Ballerini: Nicola , Emiliano Cantanti: Caterina , Elena , Plasma , Riccardo

: 6 allievi Lorella Cuccarini – Veronica Peparini : 4 allievi Ballerini: Alex , Simone Cantanti: Angie , Lorenzo

: 4 allievi Anna Pettinelli – Emanuel Lo : 4 allievi Ballerini: Alessio , Kiara Cantanti: Gard , Valentina

: 4 allievi

La novità Password con Alessandro Cattelan

Tra le principali novità di questa edizione c’è l’introduzione del gioco Password, condotto da Alessandro Cattelan. Il format, di origine americana, sostituisce il tradizionale Guanto dei Professori.

Il meccanismo è semplice: in coppia, un concorrente deve far indovinare una parola (“password”) al partner tramite indizi, accumulando punti in base alla velocità.

Nella prima puntata si sono sfidati:

Alessandra Celentano con Amadeus

con Lorella Cuccarini con Cristiano Malgioglio

A vincere sono stati Amadeus e Celentano, mentre la coppia avversaria ha affrontato una divertente penitenza: rompere uova (tra crude e sode) in testa.