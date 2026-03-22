La prima puntata di Canzonissima andata in onda ieri, sabato 21 marzo, e iniziata alle 21:25 con l’anteprima terminata alle 22:15, ha registrato 2.550.000 telespettatori pari al 22,5% di share, leggermente sotto Amici di Maria De Filippi.
L’anteprima di Canzonissima, invece, era stata seguita da 3.900.000 telespettatori con uno share del 22%.
Prima puntata: gli ospiti e le esibizioni
La serata si è aperta con Malika Ayane che ha cantato “Città Vuota” di Mina.
A seguire:
- Fabrizio Moro con “Il Mio Canto Libero” di Lucio Battisti
- Elettra Lamborghini con “Bella Vera” degli 883, che ha portato la sua tipica “chaotic energy sanremese”
- Enrico Ruggeri con “Lontano Dagli Occhi” di Sergio Endrigo
- Fausto Leali con “Pregherò” di Adriano Celentano
- Leo Gassmann con “Un Giorno Credi” di Edoardo Bennato
- Jalisse con “Sarà Perché Ti Amo” dei Ricchi e Poveri
- Michele Bravi con “Ti Lascio Una Canzone” di Gino Paoli
- Elio e le Storie Tese con “Rock ‘n’ Roll Robot” di Alberto Camerini
- Irene Grandi con “Mi Ritorni In Mente” di Lucio Battisti
- Vittorio Grigolo ha chiuso con “Nessun Dorma”
Canzonissima: i voti dei cantanti e dei giurati
Quando i cantanti hanno espresso il loro voto, il risultato è stato:
- Il Mio Canto Libero: 4 punti (Michele Bravi, Jalisse, Irene Grandi, Leo Gassmann)
- Rock ‘n’ Roll Robot: 2 punti (Malika Ayane, Fausto Leali)
- Pregherò: 1 punto (Enrico Ruggeri)
- Sarà perché ti amo: 1 punto (Elettra Lamborghini)
- Città Vuota: 1 punto (Vittorio Grigolo)
- Ti Lascio Una Canzone: 1 punto (Fabrizio Moro)
- Un Giorno Credi: 1 punto (Elio e le Storie Tese)
I voti della giuria invece hanno premiato:
- Un Giorno Credi: 2 punti (Giacomo Maiolini, Riccardo Rossi)
- Ti Lascio Una Canzone: 2 punti (Simona Izzo, Pierluigi Pardo)
- Sarà perché ti amo: 1 punto (Caterina Balivo)
- Bella Vera: 1 punto (Claudio Cecchetto)
- Pregherò: 1 punto (Francesca Fialdini)
La somma di tutti i voti, inclusi social e giuria, ha decretato vincitore della puntata “Il Mio Canto Libero” interpretata da Fabrizio Moro.