A cura di Annalisa Accardo

La prima puntata di Canzonissima andata in onda ieri, sabato 21 marzo, e iniziata alle 21:25 con l’anteprima terminata alle 22:15, ha registrato 2.550.000 telespettatori pari al 22,5% di share, leggermente sotto Amici di Maria De Filippi.

L’anteprima di Canzonissima, invece, era stata seguita da 3.900.000 telespettatori con uno share del 22%.

Prima puntata: gli ospiti e le esibizioni

La serata si è aperta con Malika Ayane che ha cantato “Città Vuota” di Mina.

A seguire:

  • Fabrizio Moro con “Il Mio Canto Libero” di Lucio Battisti
  • Elettra Lamborghini con “Bella Vera” degli 883, che ha portato la sua tipica “chaotic energy sanremese”
  • Enrico Ruggeri con “Lontano Dagli Occhi” di Sergio Endrigo
  • Fausto Leali con “Pregherò” di Adriano Celentano
  • Leo Gassmann con “Un Giorno Credi” di Edoardo Bennato
  • Jalisse con “Sarà Perché Ti Amo” dei Ricchi e Poveri
  • Michele Bravi con “Ti Lascio Una Canzone” di Gino Paoli
  • Elio e le Storie Tese con “Rock ‘n’ Roll Robot” di Alberto Camerini
  • Irene Grandi con “Mi Ritorni In Mente” di Lucio Battisti
  • Vittorio Grigolo ha chiuso con “Nessun Dorma”

Canzonissima: i voti dei cantanti e dei giurati

Quando i cantanti hanno espresso il loro voto, il risultato è stato:

  • Il Mio Canto Libero: 4 punti (Michele Bravi, Jalisse, Irene Grandi, Leo Gassmann)
  • Rock ‘n’ Roll Robot: 2 punti (Malika Ayane, Fausto Leali)
  • Pregherò: 1 punto (Enrico Ruggeri)
  • Sarà perché ti amo: 1 punto (Elettra Lamborghini)
  • Città Vuota: 1 punto (Vittorio Grigolo)
  • Ti Lascio Una Canzone: 1 punto (Fabrizio Moro)
  • Un Giorno Credi: 1 punto (Elio e le Storie Tese)

I voti della giuria invece hanno premiato:

  • Un Giorno Credi: 2 punti (Giacomo Maiolini, Riccardo Rossi)
  • Ti Lascio Una Canzone: 2 punti (Simona Izzo, Pierluigi Pardo)
  • Sarà perché ti amo: 1 punto (Caterina Balivo)
  • Bella Vera: 1 punto (Claudio Cecchetto)
  • Pregherò: 1 punto (Francesca Fialdini)

La somma di tutti i voti, inclusi social e giuria, ha decretato vincitore della puntata “Il Mio Canto Libero” interpretata da Fabrizio Moro.

 