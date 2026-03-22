Ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 21 marzo, Pierpaolo Pretelli si è raccontato a cuore aperto nello studio di Silvia Toffanin, affrontando temi personali e familiari, ma anche le recenti polemiche mediatiche.

Il caso mediatico e le accuse: “Tutto infondato”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che lo avevano coinvolto nel cosiddetto “caso Signorini”.

“Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità”, ha dichiarato Pretelli, sottolineando come abbia scelto di non replicare pubblicamente: “Quando hai la verità dalla tua parte, il silenzio è la risposta più giusta”.

Un momento delicato che ha affrontato grazie al sostegno della famiglia: “La mia famiglia mi è stata molto vicina… è la mia forza per andare avanti”.

Giulia Salemi e le voci di crisi: “Non siamo schiavi dei social”

Pretelli ha poi chiarito le indiscrezioni su una presunta crisi con la compagna Giulia Salemi, conosciuta proprio nella Casa del GF Vip. “Oggi si misura la felicità di una coppia in base a quante foto si pubblicano: è una schiavitù”, ha spiegato, ribadendo la volontà di proteggere la loro relazione lontano dai riflettori.

Nonostante qualche normale difficoltà: “Ci sono alti e bassi, come in tutte le coppie. Io sono più introverso, lei ama parlare, e a volte nascono incomprensioni”.

L’arrivo del piccolo Kian ha portato grande gioia, ma anche nuovi equilibri da gestire: “I figli sono una felicità enorme, ma cambiano gli equilibri: bisogna essere bravi a gestire tutto”.

Famiglia allargata e rapporto con Ariadna Romero

Spazio anche alla sfera familiare, con un passaggio importante sull’ex compagna Ariadna Romero, madre del suo primogenito Leo.

“Oggi siamo in buoni rapporti, anche se non è sempre stato così”, ha raccontato Pretelli. Negli ultimi anni, infatti, i due hanno ritrovato un dialogo sereno: “Per il bene del bambino è stata la scelta più giusta”.

Un equilibrio reso ancora più solido dalla nuova relazione di Ariadna: “Ho conosciuto il suo compagno, siamo una famiglia allargata”.