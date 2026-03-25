Un colpo di scena ha animato la terza puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 martedì 24 marzo. L'opinionista Selvaggia Lucarelli ha sorpreso tutti difendendo Alessandra Mussolini, nonostante i trascorsi burrascosi tra le due.

Il motivo del contendere? Un acceso confronto tra le due ‘bionde’ della casa più spiata d’Italia: Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Ieri mattina, le due avevano discusso animatamente a causa di una sveglia che disturbava il sonno di Volpe, usata per ricordare a Mussolini di assumere un medicinale.

La lite sulla sveglia: battute e malintesi

Adriana Volpe ha spiegato: "Ogni mattina alle 8 c'è una voce che chiama Alessandra e le ricorda il medicinale. Allora io ho proposto delle alternative: posticipare il farmaco o usare una vibrazione",

La risposta di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere: "Tu mi hai detto che un vibratore mi serve". Argomenti grande fratello

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Il riferimento è nato da una precedente battuta della Volpe: "Un vibratore non le farebbe male, non può essere così isterica". Una frase che ha colpito duramente Lucarelli, che ha preso le difese di Mussolini.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

L’opinionista ha rimproverato Volpe per la battuta: "Alessandra ti sto per difendere. Adriana, questa sveglia arriva alle 8 del mattino, non alle 5. Hai detto ad Alessandra parole precise con un riferimento al vibratore e hai fatto una battuta che è un cliché. Non funziona così. Sono battute che lasciano intendere che le donne siano in balia di ormoni: non lo facciamo abbastanza e siamo nervose".

Lucarelli ha sottolineato che tali battute ci si aspetterebbero dal peggior maschio sessista, non da una conduttrice come Adriana Volpe.

La chiusa ironica di Alessandra Mussolini

Non è mancata l’ironia dell’ex europarlamentare: "La mia vita sessuale? Inesistente".