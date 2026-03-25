Colpo di scena al Grande Fratello Vip: dopo un avvicinamento sempre più evidente culminato in un bacio nella notte, Renato Biancardi ha spiazzato tutti durante le nomination scegliendo proprio Lucia Ilardo. Una decisione che ha lasciato senza parole concorrenti e pubblico, accendendo immediatamente il dibattito dentro e fuori la Casa.

Il bacio tra Renato e Lucia prima della puntata

Nelle ore precedenti alla diretta, tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo sembrava essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. I due si erano avvicinati sempre di più fino a scambiarsi un bacio, gesto che aveva fatto pensare a un possibile nuovo legame sentimentale all’interno del reality.

La nomination inaspettata: Renato vota Lucia

Durante la puntata, però, è arrivato il momento che nessuno si aspettava. Chiamato a fare la sua nomination, Renato Biancardi ha mostrato la carta con il volto di Lucia Ilardo.

“Faccio il nome di Lucia e mi dispiace averla votata, ma nonostante questo avvicinamento non potevo votare altri a questo tavolo”, ha spiegato Renato. “Raul è mio fratello, Adriana e Ibiza uguale. Alessandra mi ci sono avvicinato e ci rivedo un pezzo di famiglia. Oggi l’amicizia degli altri è più importante di questo bacio”.

Parole che hanno lasciato il pubblico incredulo e Lucia visibilmente spiazzata, anche se ha cercato di mantenere la calma.

La reazione di Lucia Ilardo

Dopo la nomination, Lucia ha commentato con apparente distacco: “Se ci sono rimasta male? No, non ci sono rimasta male. Guardandomi attorno a questo tavolo potevo aspettarmela questa nomination, però avremo modo di parlare”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Nonostante il tono controllato, il disagio era evidente, soprattutto alla luce del momento condiviso poco prima della diretta.

Il confronto nella notte dopo la puntata

A fine puntata, Lucia Ilardo ha deciso di affrontare direttamente Renato Biancardi, dando vita a un confronto acceso.

“Perché mi hai nominata? Avresti potuto nominare Ibiza e ricambiare il suo voto”, ha detto Lucia. Renato ha ribadito la sua posizione: “Ti ho votato per il motivo che ti ho detto in diretta. Non ho votato Ibiza perché avevo chiarito con lei”.

Ma Lucia ha insistito, mostrando tutta la sua delusione: “Io fossi stata te avrei votato Ibiza. Il messaggio che è passato è che neanche la persona che mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi”.