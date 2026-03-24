Questa notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip è avvenuto un momento inaspettato che ha già scatenato discussioni e reazioni sui social: il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

Nonostante all’inizio del reality entrambi avessero mostrato interesse verso altri concorrenti — lei verso Nicolò Brigante e lui verso Ibiza Altea — negli ultimi giorni tra Lucia e Renato si è creato un avvicinamento, culminato appunto in questo bacio.

Reazioni del pubblico e critiche social

Il gesto non ha convinto molti telespettatori. Sui social sono infatti emerse numerose perplessità riguardo a questo sviluppo improvviso, soprattutto perché fino a pochi giorni fa tra i due non sembrava esserci alcun tipo di feeling particolare.

Alcuni utenti hanno avanzato anche l’ipotesi che si tratti di una strategia di gioco, pensata da Lucia Ilardo per ottenere visibilità e protezione durante le nomination. Argomenti grande fratello

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La risposta dell’ex: Rosario Guglielmi parla del bacio

Anche l’ex fidanzato di Lucia, Rosario Guglielmi, è intervenuto sulla vicenda attraverso i social. In un video pubblicato di recente, Rosario ha scritto: “Risposta ad ogni problema”, mentre sorseggiava da una tazza con la scritta “sti c***i”.

Questo contenuto è stato interpretato da molti come una risposta indiretta a chi insinuava potesse presentarsi al Grande Fratello Vip per confrontarsi con Lucia dopo il bacio con Renato.

La posizione di Rosario: “La storia è chiusa”

Con il suo gesto, Rosario Guglielmi ha voluto chiarire che per lui la relazione con Lucia Ilardo è ormai “morta e sepolta.”

Nel video pubblicato, ha inoltre lasciato intendere di essere già andato avanti con la sua vita, smentendo qualsiasi possibile ritorno di fiamma o coinvolgimento con la casa del GF Vip.