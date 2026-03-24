Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del GF Vip 8, il reality show più seguito del momento. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata si preannuncia ricca di colpi di scena, tra tensioni sempre più accese, confronti diretti e momenti romantici.

Tensioni nella Casa: primi schieramenti e contrasti accesi

All’interno della Casa, gli equilibri iniziano a scricchiolare. Antipatie e rivalità emergono con forza e i concorrenti si dividono in gruppi contrapposti. I contrasti sono ormai all’ordine del giorno e promettono di esplodere durante la diretta.

Il “pillole gate”: accuse e versioni contrastanti

Uno dei temi più caldi della puntata sarà il cosiddetto “pillole gate”. Dario Cassini è accusato di aver inscenato il furto dei suoi medicinali con l’obiettivo di mettere in cattiva luce Antonella Elia. La vicenda ha già creato forti tensioni nella Casa e questa sera si cercherà di fare chiarezza.

Ma non è tutto: un’altra discussione legata alle “pillole” ha visto protagoniste Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, protagoniste di un acceso litigio mattutino che ha infiammato gli animi.

Polemiche su Francesca Manzini e Marco Berry

Al centro delle discussioni anche Francesca Manzini e Marco Berry, finiti nel mirino degli altri concorrenti. Le dinamiche di gruppo si fanno sempre più complesse e il loro comportamento sarà oggetto di confronto in diretta. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

adriana volpe

alessandra mussolini

antonella elia

lucia ilardo

Il primo bacio della Casa: nasce una coppia?

Spazio anche ai sentimenti: nella Casa è scoccato il primo bacio. Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi nasce un’intesa che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Il pubblico assisterà ai primi sviluppi di questa nuova relazione.

Incontro a sorpresa per Antonella Elia

Momento clou della serata sarà l’ingresso a sorpresa di Pietro Delle Piane, ex di Antonella Elia. L’uomo entrerà nella Casa per rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti e raccontare la sua versione sulla fine della loro relazione. Un confronto che si preannuncia intenso e ricco di emozioni.

Verdetto del televoto: arriva la prima eliminazione

Infine, grande attesa per il verdetto del televoto (clicca QUI per il risultato dei sondaggi) che decreterà la prima eliminazione di questa edizione. I concorrenti in nomination scopriranno il loro destino in una puntata che promette suspense fino all’ultimo minuto.