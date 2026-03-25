Al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto) andata in onda ieri sera su Canale 5, alcuni concorrenti hanno condiviso momenti molto personali. Tra questi spicca Raimondo Todaro, noto ballerino ed ex insegnante di Ballando con le Stelle e Amici.

L’aneddoto su Maria De Filippi

Durante una confidenza con Renato Biancardi, Todaro ha raccontato un episodio risalente a Maria De Filippi alla sua prima separazione da Francesca Tocca, coincisa con i rumor che vedevano la ballerina vicina all’ex allievo di Amici, Valentin Alexandru Dumitru.

Le parole di Raimondo Todaro: “Con me è stata fantastica, prima che iniziassi a lavorare lì, perché quando mi ero separato la prima volta con Francesca, lei mi ha invitato nel suo ufficio per cercare di farci pace. Mi ha fatto un C’è posta per te privato, per dire. E io ancora non lavoravo da lei, eh…”. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

maria de filippi

La storia con Francesca Tocca

I due ballerini, genitori di Jasmine, si erano poi riappacificati dopo un paio d’anni. Tuttavia, la serenità è durata poco: lo scorso anno è arrivata la notizia della separazione definitiva, chiudendo così una storia d’amore intensa e complicata.

Attuale situazione sentimentale

Oggi sia Raimondo Todaro che Francesca Tocca risultano legati ad altre persone, anche se né l’uno né l’altra hanno confermato – né smentito – i gossip sulle loro nuove relazioni.