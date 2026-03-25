La terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, è stata caratterizzata da durissimi scontri tra i concorrenti. Tra i momenti più tesi, spicca il confronto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, entrambi ex protagonisti di Temptation Island, noti per non nutrire simpatia reciproca.

Nomination e tensione in diretta

Durante la diretta, i due si sono nominati a vicenda, ma il momento di maggiore tensione è avvenuto durante la pubblicità, subito dopo il blocco dedicato al bacio tra Lucia e Renato.

Secondo i telespettatori, che hanno condiviso i video sulla piattaforma X, Raul avrebbe rimproverato a Lucia: “Mi hai chiuso la porta in faccia”.

La concorrente ha prontamente chiarito: “Non ho mai nutrito un particolare interesse nei tuoi confronti. Ti vedevo come piccolino, come un fratellino. Sei il tipo di mia sorella, ma non sei il mio tipo”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

raul dumitras

Accuse e replica glaciale

Il confronto è continuato: Raul Dumitras ha accusato Lucia Ilardo di non avere valori e di evitare discorsi importanti: “Abbiamo valori diversi per il metodo e il modo in cui ci approcciamo alle persone, io parlo di quello che vedo qui dentro”.

La replica di Lucia è stata netta e glaciale: “Tu mi parli di valori e ideali, ma qui non ti si sente parlare mezza volta. Parli solo di calcio, neanche hai parlato con me. Come ti permetti di dire che abbiamo ideali e valori diversi?”.