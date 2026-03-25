Ieri sera, martedì 24 marzo 2026, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto) condotto da Ilary Blasi.

La puntata è stata seguita da 1.813.000 spettatori con uno share del 15,3%, registrando un leggero aumento rispetto alla precedente puntata di venerdì scorso, che aveva interessato 1.670.000 spettatori con uno share del 14,3%.

I dati Auditel di martedì 24 marzo 2026

Nella stessa serata, su Rai1 il programma Le Libere Donne ha ottenuto 2.989.000 spettatori pari al 18,1% di share, confermandosi leader della serata in termini di ascolti.

Su Italia1, il film Spider-Man 2 ha intrattenuto 934.000 spettatori con uno share del 5,6%. Argomenti grande fratello

Su Rete4, È Sempre Cartabianca ha totalizzato 523.000 spettatori (4% di share), mentre su La7 DiMartedì ha raggiunto 2.196.000 spettatori (14,6% di share).

Su Tv8, il talent show Italia’s Got Talent ha raccolto 329.000 spettatori (2,5% di share) e sul Nove, Cash or Trash – La Notte dei Tesori ha radunato 387.000 spettatori (2,2% di share).