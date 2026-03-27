Amici 25 Serale, anticipazioni puntata 28 marzo: ospiti, eliminati e risultati delle manche

La seconda puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 28 marzo, è già stata registrata presso gli Studi Elios di Roma e sono emerse le prime anticipazioni fornite da SuperGuidaTv. Tra sfide accese, colpi di scena e ospiti d’eccezione, il talent show entra sempre più nel vivo.
Ospiti della seconda puntata
Il palco del Serale accoglierà numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli ospiti troviamo:
- The Kolors, che presenteranno il nuovo singolo Rolling Stones
- Luca Argentero
- Belen Rodriguez
- Francesco Cicchella
- Zendaya e Robert Pattinson, presenti per promuovere il film The Drama – Un Segreto è Per Sempre
Le squadre del Serale
Dopo le eliminazioni della scorsa puntata (Michele, Opi e Antonio), ecco la composizione delle squadre:
Squadra Zerbi–Celentano
- Caterina
- Elena (cantante)
- Emiliano (ballerino)
- Nicola (ballerino)
- Plasma (cantante)
- Riccardo (cantante)
Squadra Emanuel Lo–Pettinelli
- Alessio (ballerino)
- Gard (cantante)
- Kiara (ballerina)
- Valentina (cantante)
Squadra Peparini–Cuccarini
- Alex (ballerino)
- Angie (cantante)
- Lorenzo (cantante)
- Simone (ballerino)
Prima manche: dominio Zerbi–Celentano
La prima manche vede contrapposte le squadre con risultati netti:
- Guanto di sfida tra Emiliano e Alex: vince Emiliano
- Elena vs Simone: vince Elena
La manche viene vinta dalla squadra Zerbi–Celentano.
Ballottaggio prima manche
A rischio eliminazione finiscono:
- Alex
- Simone
- Lorenzo
Eliminato: Simone
Seconda manche: tensioni e polemiche
Sfida tra Zerbi–Celentano e Emanuel Lo–Pettinelli, con momenti molto accesi:
- Guanto di sfida interpretazione tra Riccardo e Gard → annullato per parità
- Riccardo vs Gard → vince Riccardo
- Guanto neoclassico tra Nicola e Alessio → vince Nicola
Durante questa fase scoppia una lite molto accesa, con Emanuel Lo che sottolinea più volte come Alessio abbia avuto poche lezioni di neoclassico.
Vittoria finale ancora per Zerbi–Celentano
Ballottaggio seconda manche
A rischio:
- Valentina
- Alessio
- Kiara
Finisce a rischio eliminazione Valentina
Terza manche: rivincita Peparini–Cuccarini
La terza manche cambia gli equilibri: vince la squadra Peparini–Cuccarini
Ballottaggio finale ed eliminazione
Il ballottaggio conclusivo vede sfidarsi:
- Valentina
- Caterina
L’esito definitivo dell’eliminazione verrà rivelato durante la messa in onda, mantenendo alta la suspense per il pubblico.