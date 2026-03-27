Amici 25 Serale, anticipazioni puntata 28 marzo: ospiti, eliminati e risultati delle manche

La seconda puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 28 marzo, è già stata registrata presso gli Studi Elios di Roma e sono emerse le prime anticipazioni fornite da SuperGuidaTv. Tra sfide accese, colpi di scena e ospiti d’eccezione, il talent show entra sempre più nel vivo.

Ospiti della seconda puntata

Il palco del Serale accoglierà numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli ospiti troviamo:

The Kolors , che presenteranno il nuovo singolo Rolling Stones

, che presenteranno il nuovo singolo Rolling Stones Luca Argentero

Belen Rodriguez

Francesco Cicchella

Zendaya e Robert Pattinson, presenti per promuovere il film The Drama – Un Segreto è Per Sempre

Le squadre del Serale

Dopo le eliminazioni della scorsa puntata (Michele, Opi e Antonio), ecco la composizione delle squadre:

Squadra Zerbi–Celentano

Caterina

Elena (cantante)

(cantante) Emiliano (ballerino)

(ballerino) Nicola (ballerino)

(ballerino) Plasma (cantante)

(cantante) Riccardo (cantante)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

Alessio (ballerino)

(ballerino) Gard (cantante)

(cantante) Kiara (ballerina)

(ballerina) Valentina (cantante)

Squadra Peparini–Cuccarini

Alex (ballerino)

(ballerino) Angie (cantante)

(cantante) Lorenzo (cantante)

(cantante) Simone (ballerino)

Prima manche: dominio Zerbi–Celentano

La prima manche vede contrapposte le squadre con risultati netti:

Guanto di sfida tra Emiliano e Alex : vince Emiliano

tra e : vince Elena vs Simone: vince Elena

La manche viene vinta dalla squadra Zerbi–Celentano.

Ballottaggio prima manche

A rischio eliminazione finiscono:

Alex

Simone

Lorenzo

Eliminato: Simone

Seconda manche: tensioni e polemiche

Sfida tra Zerbi–Celentano e Emanuel Lo–Pettinelli, con momenti molto accesi:

Guanto di sfida interpretazione tra Riccardo e Gard → annullato per parità

tra e → annullato per parità Riccardo vs Gard → vince Riccardo

vs → vince Guanto neoclassico tra Nicola e Alessio → vince Nicola

Durante questa fase scoppia una lite molto accesa, con Emanuel Lo che sottolinea più volte come Alessio abbia avuto poche lezioni di neoclassico.

Vittoria finale ancora per Zerbi–Celentano

Ballottaggio seconda manche

A rischio:

Valentina

Alessio

Kiara

Finisce a rischio eliminazione Valentina

Terza manche: rivincita Peparini–Cuccarini

La terza manche cambia gli equilibri: vince la squadra Peparini–Cuccarini

Ballottaggio finale ed eliminazione

Il ballottaggio conclusivo vede sfidarsi:

Valentina

Caterina

L’esito definitivo dell’eliminazione verrà rivelato durante la messa in onda, mantenendo alta la suspense per il pubblico.