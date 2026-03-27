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Amici 25 Serale, anticipazioni puntata 28 marzo: ospiti, eliminati e risultati delle manche

Amici 25 Serale, anticipazioni puntata 28 marzo: ospiti, eliminati e risultati delle manche

 La seconda puntata del Serale di Amici 25, in onda il 28 marzo, si preannuncia ricca di emozioni tra sfide combattute, tensioni tra professori e ospiti internazionali

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La seconda puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 28 marzo, è già stata registrata presso gli Studi Elios di Roma e sono emerse le prime anticipazioni fornite da SuperGuidaTv. Tra sfide accese, colpi di scena e ospiti d’eccezione, il talent show entra sempre più nel vivo.

Ospiti della seconda puntata

Il palco del Serale accoglierà numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli ospiti troviamo:

  • The Kolors, che presenteranno il nuovo singolo Rolling Stones
  • Luca Argentero
  • Belen Rodriguez
  • Francesco Cicchella
  • Zendaya e Robert Pattinson, presenti per promuovere il film The Drama – Un Segreto è Per Sempre

Le squadre del Serale

Dopo le eliminazioni della scorsa puntata (Michele, Opi e Antonio), ecco la composizione delle squadre:

Squadra Zerbi–Celentano

  • Caterina
  • Elena (cantante)
  • Emiliano (ballerino)
  • Nicola (ballerino)
  • Plasma (cantante)
  • Riccardo (cantante)

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli

  • Alessio (ballerino)
  • Gard (cantante)
  • Kiara (ballerina)
  • Valentina (cantante)

Squadra Peparini–Cuccarini

  • Alex (ballerino)
  • Angie (cantante)
  • Lorenzo (cantante)
  • Simone (ballerino)

Prima manche: dominio Zerbi–Celentano

La prima manche vede contrapposte le squadre con risultati netti:

  • Guanto di sfida tra Emiliano e Alex: vince Emiliano
  • Elena vs Simone: vince Elena

La manche viene vinta dalla squadra Zerbi–Celentano.

Ballottaggio prima manche

A rischio eliminazione finiscono:

  • Alex
  • Simone
  • Lorenzo

Eliminato: Simone

Seconda manche: tensioni e polemiche

Sfida tra Zerbi–Celentano e Emanuel Lo–Pettinelli, con momenti molto accesi:

  • Guanto di sfida interpretazione tra Riccardo e Gard → annullato per parità
  • Riccardo vs Gard → vince Riccardo
  • Guanto neoclassico tra Nicola e Alessio → vince Nicola

Durante questa fase scoppia una lite molto accesa, con Emanuel Lo che sottolinea più volte come Alessio abbia avuto poche lezioni di neoclassico.

Vittoria finale ancora per Zerbi–Celentano

Ballottaggio seconda manche

A rischio:

  • Valentina
  • Alessio
  • Kiara

Finisce a rischio eliminazione Valentina

Terza manche: rivincita Peparini–Cuccarini

La terza manche cambia gli equilibri: vince la squadra Peparini–Cuccarini

Ballottaggio finale ed eliminazione

Il ballottaggio conclusivo vede sfidarsi:

  • Valentina
  • Caterina

L’esito definitivo dell’eliminazione verrà rivelato durante la messa in onda, mantenendo alta la suspense per il pubblico.

 

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