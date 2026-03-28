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Grande Fratello Vip crolla ancora: Ilary Blasi battuta nettamente da The Voice Generations

Grande Fratello Vip crolla ancora: Ilary Blasi battuta nettamente da The Voice Generations

Il Grande Fratello Vip continua a perdere terreno negli ascolti: la quarta puntata condotta da Ilary Blasi si ferma a 1,7 milioni di spettatori, confermando un trend in calo dopo il debutto. A dominare la serata è The Voice Generations, che conquista il pubblico con numeri nettamente superiori

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Ancora un calo per il Grande Fratello Vip. La quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andata in onda ieri sera, non riesce a invertire il trend negativo negli ascolti.

Il programma ha registrato 1.706.000 telespettatori, con uno share del 14,8%, numeri che confermano il trend negativo di questa edizione.

Ascolti TV: vince The Voice Generations

A dominare la serata è stato The Voice Generations, che ha conquistato il pubblico con numeri decisamente superiori: 3.417.000 spettatori e uno share del 24%.

Argomenti

Un distacco netto che evidenzia la difficoltà del reality di Canale 5 nel competere con l’offerta della concorrenza.

Grande Fratello Vip: andamento degli ascolti

  • Prima puntata: 2.146.000 telespettatori18,35% di share
  • Seconda puntata: 1.672.000 spettatori14,3% di share
  • Terza puntata: 1.813.000 spettatori15,3% di share

 

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