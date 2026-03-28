Grande Fratello Vip crolla ancora: Ilary Blasi battuta nettamente da The Voice Generations

Ancora un calo per il Grande Fratello Vip. La quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andata in onda ieri sera, non riesce a invertire il trend negativo negli ascolti.

Il programma ha registrato 1.706.000 telespettatori, con uno share del 14,8%, numeri che confermano il trend negativo di questa edizione.

Ascolti TV: vince The Voice Generations

A dominare la serata è stato The Voice Generations, che ha conquistato il pubblico con numeri decisamente superiori: 3.417.000 spettatori e uno share del 24%. Argomenti grande fratello

Un distacco netto che evidenzia la difficoltà del reality di Canale 5 nel competere con l’offerta della concorrenza.

Grande Fratello Vip: andamento degli ascolti