Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha trovato l'amore: ecco chi è la nuova fidanzata

Zeudi Di Palma torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta per una notizia decisamente più personale: l’ex concorrente del Grande Fratello ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul suo profilo social, seguito da oltre 350 mila follower, in cui Zeudi ha condiviso per la prima volta un momento insieme alla sua nuova compagna, confermando così le indiscrezioni che circolavano da settimane.

Chi è Scarlett, la nuova fidanzata di Zeudi Di Palma

La nuova compagna di Zeudi Di Palma si chiama Scarlett, è una modella e anche podcaster. Conduce infatti il podcast “Lesbian Supper Club”, un progetto in cui affronta, insieme a un’altra conduttrice, tematiche legate a cultura queer, sessualità e femminismo.

Dal Grande Fratello al successo social

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse e amate dal pubblico. La sua autenticità e il suo carattere diretto le hanno permesso di costruire un fandom internazionale molto attivo, che continua a seguirla e supportarla anche dopo la fine del reality.

Proprio nella Casa, Zeudi aveva raccontato apertamente la sua bisessualità, diventando un punto di riferimento per molti fan.

Il legame con Helena Prestes e il fenomeno “Zelena”

Tra le dinamiche più seguite del reality c’è stata senza dubbio la forte intesa tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Un rapporto che aveva appassionato il pubblico al punto da generare uno dei fandom più virali del web: le cosiddette “Zelena”.

Nonostante l’intensità del loro legame all’interno del programma, la relazione non si è mai concretizzata fuori dalla Casa, lasciando spazio a numerose speculazioni nei mesi successivi.

Le voci di frequentazioni e la conferma ufficiale

Negli ultimi mesi, il nome di Zeudi Di Palma è stato spesso associato a presunte frequentazioni, mai confermate direttamente dall’ex gieffina. Il mistero sulla sua vita sentimentale ha alimentato curiosità e gossip, fino ad oggi.