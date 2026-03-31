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Grande Fratello Vip risale la china: gli ascolti della quinta puntata

Grande Fratello Vip risale la china: gli ascolti della quinta puntata

Ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 ha mostrato segnali di crescita, mentre Rai1 ha dominato la serata con Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip, seguita da 1.974.000 spettatori con uno share del 16,7%. Numeri in leggero aumento rispetto alle puntate precedenti:

  • Seconda puntata: 1.672.000 spettatori – 14,3% di share
  • Terza puntata: 1.813.000 spettatori – 15,3% di share
  • Quarta puntata: 1.706.000 spettatori – 14,8% di share

Rai1 domina la serata con Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio

Su Rai1, Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ha conquistato 3.601.000 spettatori pari al 21,3% di share dalle 21:50 alle 23:41, confermandosi leader assoluto della prima serata.

Argomenti

Gli altri programmi della serata

  • Su Rai2, Stasera a Letto Tardi intrattiene 521.000 spettatori (3,1%)
  • Su Italia1, Transporter – Extreme raggiunge 1.479.000 spettatori con il 7,8% di share
  • Su Rai3, Lo Stato delle Cose segna 1.159.000 spettatori (7,6%)
  • Su Rete4, Quarta Repubblica totalizza 655.000 spettatori (5%)
  • Su La7, La Torre di Babele ottiene 920.000 spettatori e il 4,7% di share
  • Su Tv8, GialappaShow registra 853.000 spettatori (5,6%)
  • Sul Nove, Il collezionista di ossa raduna 374.000 spettatori con il 2,3% di share

 

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