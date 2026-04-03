Grande Fratello, Sergio D'Ottavi rompe il silenzio sulla rottura con Greta Rossetti: “Tradimenti passati e recenti"

Tra le coppie più amate delle recenti edizioni del Grande Fratello, quella formata dall’ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, e da Sergio D’Ottavi, ha catturato fin da subito l’attenzione dei fan. La loro storia, seguita con grande interesse dai follower, è proseguita anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Problemi e silenzi sulla relazione

Nonostante l’affiatamento iniziale, a distanza di qualche mese sono emersi i primi problemi tra i due. Diverse voci di tradimenti reciproci hanno alimentato indiscrezioni, senza che la coppia chiarisse pubblicamente la situazione.

Dopo vari tira e molla, la storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è giunta definitivamente al capolinea. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile nuova relazione per l’ex gieffina, che però ha voluto chiarire alcuni punti per proteggere la propria privacy: "Invito chiunque a rispettare la mia privacy e quella della mia famiglia, evitando di divulgare a terzi fatti privati avvenuti nella mia sfera personale e soprattutto familiare. La diffusione di informazioni personali o diffamatorie tramite chat, gruppi Telegram o altri canali rappresenta una grave violazione e sarà perseguita nelle sedi legali competenti. Un abbraccio". Argomenti grande fratello

La risposta di Sergio D’Ottavi

Nelle scorse ore, Sergio D’Ottavi ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan, spiegando i motivi del suo lungo silenzio riguardo alla relazione con Greta Rossetti: "Ho scelto il silenzio per rispetto, per eleganza, e per dare al tempo lo spazio che merita. Perché sì, il tempo è galantuomo… e alla fine racconta sempre la verità, senza bisogno di alzare la voce. Parlare di tradimenti, passati e più recenti, non avrebbe avuto senso. Lo feci al tempo, preso dalla rabbia, ma non è il mio modo né il mio stile".

Con le sue parole, Sergio sembra anche confermare la nuova relazione della sua ex fidanzata: "Sapevo che prima o poi il tempo avrebbe fatto il suo corso, portando tutto a galla… esattamente come è successo in questo periodo. Non ho mai sentito il bisogno di espormi, né di spiegare, né tantomeno di giustificare. Chi doveva capire, ha capito. Chi ha voluto vedere, ha visto. Era doveroso da parte mia però parlare per chi ha sempre seguito con rispetto e affetto. Spero con questo di aver messo un punto definitivo e di non dovermi trovare in futuro a rispondere nuovamente".