GF Vip, lite choc tra Paola Caruso e Francesca Manzini: “Si vende pure la madre”

Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni sono sempre più alte e, nelle ultime ore, a far discutere è stato il durissimo confronto tra Paola Caruso e Francesca Manzini. Una lite che ha rapidamente acceso il dibattito anche fuori dal reality.

La clip mostrata da Ilary Blasi scatena la reazione di Francesca Manzini

Durante la diretta, Ilary Blasi ha mostrato a Francesca Manzini una clip in cui Paola Caruso parlava alle sue spalle, utilizzando parole molto forti: “Sai cosa mi hanno detto tutti? Che quella si vende pure la madre per vincere”.

La comica, che si trovava nel tugurio insieme a Raimondo Todaro, ha reagito immediatamente cercando di uscire per affrontare la coinquilina. Ilary Blasi ha provato a calmarla, concedendo poi il confronto solo in un secondo momento.

Il confronto in diretta: “Da oggi sei inesistente per me”

Una volta raggiunto il salone, Francesca Manzini ha espresso tutta la sua rabbia: “Mamma mia che schifo. Usa il cervello quando parli. Da oggi sei inesistente per me, vergognati! Pensa che cattiveria che hai dentro”.

La replica di Paola Caruso e l’intervento di Antonella Elia

Paola Caruso ha tentato di ridimensionare la frase, definendola un semplice modo di dire. Tuttavia, durante la pausa pubblicitaria, ha rincarato la dose parlando con Antonella Elia: “Lei fa così in tutti i posti dove lavora. Me l’hanno detto altre persone”. Argomenti grande fratello

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Immediata la reazione della Elia: “Ma tu cosa cavolo ne sai? Non dire cose che ti hanno detto altri”.

Nonostante il richiamo, la Caruso ha continuato: “Mi hanno riferito questo… ho visto che è vero”.

Il chiarimento dopo la puntata: “Non volevo offendere tua madre”

Dopo la diretta, le due concorrenti hanno avuto un nuovo confronto. Paola Caruso ha spiegato le sue intenzioni: “Era un modo di dire, il mio tono poteva essere forte, ma non devi prendere le parole letteralmente. Non volevo offendere tua madre. Io ho perso la mia lo scorso novembre e ho grande rispetto”.

Ha poi aggiunto un dettaglio che ha alimentato ulteriormente la polemica: “Persone che hanno lavorato con te in un altro programma mi hanno detto che sei disposta a tutto per vincere. Io ho solo riportato quello che mi è stato detto”.