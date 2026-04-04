GF Vip, Paola Caruso e Antonella Elia arrivano quasi alle mani: "Viscida schifosa!"

Clima tesissimo nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Paola Caruso e Antonella Elia sono passate in poche ore da alleate a rivali. Le due showgirl, che solo pochi mesi fa avevano condiviso l’esperienza nel reality The Fifty su Amazon Prime Video, si sono rese protagoniste di un acceso scontro durante l’ultima puntata.

Dalla complicità alla rottura: cosa è successo tra Paola Caruso e Antonella Elia

Fino a pochi giorni fa, Paola Caruso e Antonella Elia sembravano molto unite. Un rapporto costruito anche fuori dalla Casa, rafforzato da confidenze personali e momenti di complicità.

Tuttavia, qualcosa si è incrinato improvvisamente. Durante le nomination, Paola Caruso ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Ho deciso di nominare Antonella: per me era la persona più importante qui dentro. Ma da due giorni mi rema contro, mi ha attaccata e aggredita più volte”.

La replica di Antonella Elia non si è fatta attendere: “Non ti aggredisco, ti dico di calmarti. Urli come una pazza, sei aggressiva e fuori controllo”.

Nomination incrociate e tensione alle stelle nella Casa

Lo scontro si è intensificato quando anche Antonella Elia ha nominato Paola Caruso, motivando così la sua decisione: “Questa follia e queste urla mi hanno stancato. Paola supera i limiti, è di un’aggressività inconcepibile”.

A prendere posizione è stata anche Francesca Manzini, che ha deciso di schierarsi contro Paola Caruso, alimentando ulteriormente la tensione nel gruppo. Argomenti grande fratello

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Lite sfiorata: “Ti dò un ceffone!”

Il momento più critico è arrivato poco dopo, quando la discussione è degenerata. Tra insulti e accuse, Paola Caruso ha attaccato duramente Antonella Elia, che ha reagito con una frase choc: “Viscida schifosa?! Ti dò un ceffone! Non ti permettere”.

La situazione è rapidamente sfuggita di mano, con Ilary Blasi costretta a intervenire per evitare che la lite degenerasse fisicamente.

Le dichiarazioni dopo la puntata: lo sfogo di Paola Caruso

Dopo la diretta, Paola Caruso si è sfogata con Francesca Manzini, tornando sulla minaccia ricevuta: “Lei sapeva tutto di me. Mi ha detto che voleva darmi un pugno. Se lo avesse fatto, sarebbe uscita. Io non ho paura”.

Uno sfogo che evidenzia quanto il rapporto tra le due sia ormai completamente compromesso.