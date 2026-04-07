Grande Fratello, Federica Petagna volta pagina: nuovo amore per l'ex gieffina (Foto)

Dopo la fine della relazione con Stefano Tediosi, nata nella Casa del Grande Fratello, per Federica Petagna sembra essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale. L’ex protagonista è stata infatti paparazzata oggi da LolloMagazine sul lungomare di Nettuno, in compagnia di un ragazzo misterioso con cui ha mostrato grande affiatamento.

Complicità evidente sul lungomare di Nettuno

Nelle foto esclusive, Federica Petagna appare rilassata e sorridente mentre passeggia sul lungomare e si ferma sugli scogli insieme al ragazzo. I due si scambiano sguardi complici, parlano a lungo e si avvicinano in maniera molto naturale.

Non sembra un semplice incontro tra amici: la sintonia tra i due è palpabile. In alcuni momenti, Federica si avvicina molto a lui, mentre lui la guarda attentamente, creando un’atmosfera intima e speciale. Le immagini lasciano pochi dubbi: tra i due c’è qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Argomenti grande fratello

Chi è il nuovo ragazzo di Federica Petagna?

Al momento, l’identità del giovane resta sconosciuta. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di un volto noto del mondo televisivo, ma di una persona lontana dai riflettori.