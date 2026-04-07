YMA-latte
  1. HOME
  2. SOCIAL NETWORK
  3. GRANDE FRATELLO, FEDERICA PETAGNA VOLTA PAGINA: NUOVO AMORE PER L'EX GIEFFINA (FOTO)

Grande Fratello, Federica Petagna volta pagina: nuovo amore per l'ex gieffina (Foto)

Grande Fratello, Federica Petagna volta pagina: nuovo amore per l'ex gieffina (Foto)

Dopo la fine della storia con Stefano Tediosi, Federica Petagna è stata avvistata sul lungomare di Nettuno in compagnia di un ragazzo misterioso

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Dopo la fine della relazione con Stefano Tediosi, nata nella Casa del Grande Fratello, per Federica Petagna sembra essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale. L’ex protagonista è stata infatti paparazzata oggi da LolloMagazine sul lungomare di Nettuno, in compagnia di un ragazzo misterioso con cui ha mostrato grande affiatamento.

Complicità evidente sul lungomare di Nettuno

Nelle foto esclusive, Federica Petagna appare rilassata e sorridente mentre passeggia sul lungomare e si ferma sugli scogli insieme al ragazzo. I due si scambiano sguardi complici, parlano a lungo e si avvicinano in maniera molto naturale.

Non sembra un semplice incontro tra amici: la sintonia tra i due è palpabile. In alcuni momenti, Federica si avvicina molto a lui, mentre lui la guarda attentamente, creando un’atmosfera intima e speciale. Le immagini lasciano pochi dubbi: tra i due c’è qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Argomenti

Chi è il nuovo ragazzo di Federica Petagna?

Al momento, l’identità del giovane resta sconosciuta. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di un volto noto del mondo televisivo, ma di una persona lontana dai riflettori.

 

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.

Seguici su
Google News Logo
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai essere sempre informato e leggere tutte le ultime news di gossip provenienti dai social network.

LE PIÙ VISTE