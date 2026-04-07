Zeudi Di Palma a Belve: i soldi dei fan, verità sulla sessualità e il tatuaggio all'ex di Chanel Totti

L’ex Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma, è stata tra le protagoniste della prima puntata della nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai2 da martedì 7 aprile in prima serata.

Tra gli ospiti anche Amanda Lear e Micaela Ramazzotti, ma è stata proprio Di Palma a catalizzare l’attenzione con un’intervista intensa e senza filtri.

Il fondo da 50mila euro: “L’ho usato nel modo migliore”

Uno dei temi più discussi riguarda la colletta da 50mila euro raccolta dalla sua fanbase dopo l’uscita dal Grande Fratello.

Di Palma conferma di aver ricevuto la cifra e spiega: «L’ho usato nel modo migliore», raccontando di aver investito quei soldi nello studio della recitazione.

All’epoca, il gesto aveva sollevato polemiche, anche da parte del conduttore Alfonso Signorini, che parlò di «fanatismo esagerato».

Alla domanda diretta della Fagnani sul possibile disagio nell’accettare quella somma, Di Palma ammette: «È troppo, certo», ma chiarisce di aver poi cambiato prospettiva, vedendo in quel supporto un’opportunità per crescere e, in futuro, restituire qualcosa.

Le polemiche sulla sessualità: “Non sono pronti ad accettarmi”

L’intervista entra poi in un territorio più personale e delicato: le critiche ricevute sulla sua sessualità. Argomenti grande fratello

Di Palma respinge le accuse di averla usata in modo strategico e definisce il tema profondamente doloroso: «Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile».

Cresciuta a Scampia, racconta di aver compreso il proprio orientamento già a 12 anni, ma di aver impiegato molto tempo prima di accettarlo e parlarne apertamente.

«A 14, 15 anni ero sicura ma non mi accettavo», confida, spiegando di aver avuto anche una relazione con un ragazzo per conformarsi alle aspettative sociali del contesto in cui viveva.

Il lato ironico: “Il tatuaggio più strano? Una vagina…”

Il finale dell’intervista si fa più leggero e ironico. Di Palma, che è anche tatuatrice, scherza sui prezzi dei suoi lavori: «I miei costi sono sempre stati alti, l’arte non ha prezzo», fissando il prezzo di uno scorpione medio a circa 300 euro.

Poi sorprende tutti con un aneddoto curioso: «Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti».