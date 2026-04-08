Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l'amore: chi è il nuovo fidanzato (di 28 anni)

Elisabetta Gregoraci torna a sorridere. Dopo la fine della relazione con Giulio Fratini (attuale compagno di Antonella Fiordelisi) la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno.

Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, la showgirl avrebbe trascorso un romantico weekend in Liguria insieme a un giovane imprenditore: Ludovico Patti, 28 anni.

Weekend romantico a Portofino: le foto che confermano la relazione

La coppia è stata paparazzata nella splendida cornice di Portofino, tra pranzi intimi, sguardi complici e gesti affettuosi che lasciano poco spazio ai dubbi.

Nonostante il tentativo di mantenere la relazione lontana dai riflettori, gli scatti pubblicati parlano chiaro: la storia tra Elisabetta Gregoraci e Ludovico Patti andrebbe avanti da diversi mesi.

Una relazione già nell’aria: il gossip dalla Thailandia

In realtà, il nome di Ludovico Patti circolava già da tempo. Durante una vacanza in Thailandia, la Gregoraci aveva condiviso sui social immagini in solitaria.

Tuttavia, secondo alcuni esperti di gossip, non era sola: si parlava già della presenza del giovane imprenditore al suo fianco. All’epoca, però, mancavano prove concrete e la notizia era rimasta nel campo delle indiscrezioni.

Oggi le conferme: una storia stabile e lontana dai riflettori

Le nuove foto pubblicate da Diva e Donna sembrano ora confermare tutto: la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Ludovico Patti sarebbe solida e duratura, costruita lontano dal clamore mediatico.

La showgirl, infatti, avrebbe scelto ancora una volta la discrezione, proteggendo la propria vita privata pur vivendo un momento sentimentale positivo.