Zeudi Di Palma a Belve, bufera social: fan contro Monica Setta, lei replica: “Questo è fanatismo”

L’intervista di Zeudi Di Palma a Belve ha riacceso i riflettori sull’ex concorrente del Grande Fratello. L’ex Miss Italia è tornata in scena grazie all’intervista firmata da Francesca Fagnani, ma il suo ritorno in tv non è passato inosservato — né tantomeno indenne da polemiche.

Un’intervista che divide

Tra chi ha apprezzato la chiacchierata e chi invece è rimasto più perplesso, a far discutere è stato soprattutto il commento di Monica Setta. La giornalista, commentando la puntata sui social, ha espresso un’opinione tutt’altro che aggressiva, ma sufficiente a scatenare un putiferio: “Magari è da rivedere, ma Zeudi Di Palma è un grande NO”.

Parole semplici, che nel contesto televisivo rientrano nella normale critica, ma che online hanno assunto tutt’altra dimensione.

La reazione della fanbase e l’intervento della madre

Nel giro di poche ore, il commento è diventato virale, attirando una valanga di critiche. La fanbase di Zeudi, le cosiddette “Zeudiners”, si è mobilitata compatta, trasformando quella che era una riflessione personale in un caso social.

A sorprendere è stato anche l’intervento della madre dell’ex gieffina, che ha deciso di esporsi pubblicamente accusando la conduttrice di nutrire “odio e disprezzo”. Un’accusa pesante, che ha contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione attorno alla vicenda.

La replica di Monica Setta: “Nessun attacco personale”

Di fronte all’ondata di polemiche, Monica Setta ha scelto di chiarire subito la sua posizione, ribadendo di non aver mai attaccato personalmente Zeudi Di Palma. Il suo, ha spiegato, era semplicemente un giudizio sull’intervista: “Ho solo detto che era quella che mi convinceva meno. È lecito o non si può nemmeno nominare la persona?”. Argomenti grande fratello

Un tentativo di riportare la discussione su un piano più razionale, distinguendo tra critica televisiva e attacco personale.

Fake news e chiarimenti sugli inviti TV

A complicare ulteriormente la situazione sono state alcune indiscrezioni circolate online, secondo cui il commento della giornalista sarebbe stato dettato da un presunto rifiuto della Di Palma a partecipare ai suoi programmi.

Una ricostruzione prontamente smentita dalla stessa Setta, che ha chiarito di non aver mai invitato Zeudi a Storie al Bivio, pur non escludendo una collaborazione futura. Ha inoltre ricordato che l’ex Miss Italia era stata ospite nel 2022 a Generazione Z, mettendo così fine a ogni equivoco.

Quando il tifo diventa fanatismo

Al di là della singola polemica, il caso solleva una riflessione più ampia sul rapporto tra personaggi pubblici e fanbase. La reazione sproporzionata a un commento tutto sommato moderato evidenzia quanto sia sottile oggi il confine tra sostegno e fanatismo.

La stessa Monica Setta lo ha sottolineato senza mezzi termini, parlando apertamente di atteggiamenti eccessivi e difficili da giustificare. In un contesto in cui ogni opinione può diventare terreno di scontro, anche una critica educata rischia di trasformarsi in una miccia.