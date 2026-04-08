Zeudi Di Palma a Belve: regali da 138 Paesi, i soldi dei fan e le ambizioni future

Zeudi Di Palma è stata tra le protagoniste della prima puntata di Belve, il talk show di Francesca Fagnani, e come spesso accade nel salotto della conduttrice, non sono mancate dichiarazioni che hanno fatto discutere.

Le Zeudiners: una fanbase attiva e appassionata

Durante l’intervista, Zeudi Di Palma ha parlato delle Zeudiners e del loro supporto: “Loro mi difendono tanto e credono in me. Nei fandom ci sono persone che tendono all’eccesso e quando succede mi dispiaccio. Non ho il guinzaglio né il controllo sulla mia fanbase, quindi non posso farci niente se i miei fan attaccano”.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha anche raccontato di sentirsi a volte oppressa da fan più invadenti e ha confermato che molte di loro hanno contattato Francesca Fagnani, anche in maniera insistente, per favorire la sua partecipazione al programma.

Ispirazioni e aspirazioni: tra Chiara Ferragni e Greta Thunberg

Zeudi Di Palma ha poi parlato delle sue aspirazioni: “Vorrei essere la Ferragni perché è influente e se ne frega del giudizio. Tutti vorrebbero essere la Ferragni perché ha una vita diversa. Greta Thunberg si espone per la giustizia, quindi vorrei essere un po’ e un po’“.

Ha aggiunto: “Sono diventata simbolo di spontaneità e libertà e un po’ icona gay. Le persone non sono pronte ad accettare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”.

Fan internazionali: regali da 138 Paesi

Zeudi ha raccontato di aver ricevuto regali da fan provenienti da tutto il mondo: “Mi sono arrivati pacchi da 138 paesi, dalle Filippine al Canada. Non so spiegarmi come sia potuto succedere. Non parlo inglese, anche se lo capisco a modo mio”.

Il “fondo Zeudi”: 50 mila euro dai fan

Durante l’intervista, Zeudi Di Palma ha confermato di aver ricevuto circa 50 mila euro dai suoi fan, raccolti attraverso una colletta globale: “Il fondo Zeudi esiste ed è arrivato. Ho conservato parte per le tasse e parte per gli studi. Vorrei fare un corso di recitazione appena sarà possibile. Alcuni mi hanno criticata, ma io ho utilizzato quei soldi per migliorare me stessa”.

Ha sottolineato che, inizialmente, non voleva accettare la somma, ma ha ricevuto consigli su come investirla in modo responsabile.

Tatuaggi e meet & greet: l’arte e il prezzo della popolarità

In merito ai tatuaggi, Zeudi Di Palma ha dichiarato: “L’arte non ha prezzo, qualsiasi tatuatore può decidere il suo prezzo”.

Sui meet & greet: “Il prezzo del meet and greet? Sono cose che succedono anche in discoteca. Ne ho fatti solo due perché poi si erano create situazioni che non mi erano piaciute”.