Grande Fratello, Federica Petagna ritrova l'amore: la reazione del suo ex Stefano Tediosi

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, per via di un presunto nuovo fidanzato.

Il percorso di Federica Petagna tra Temptation Island e Grande Fratello

Il pubblico ha conosciuto Federica Petagna durante la sua partecipazione a Temptation Island, dove aveva preso parte insieme all’allora fidanzato Alfonso D’Apice. La loro relazione si era conclusa proprio nel reality, complice una forte gelosia.

Durante il programma, Federica aveva iniziato a legarsi a Stefano Tediosi, all’epoca tentatore. La loro storia è poi proseguita anche nella Casa del Grande Fratello, dove la situazione si è fatta ancora più complessa con l’ingresso di Alfonso, creando momenti di forte tensione e imbarazzo.

La rottura tra Federica Petagna e Stefano Tediosi

Dopo il reality, la relazione tra Federica Petagna e Stefano Tediosi è continuata per un periodo, salvo poi interrompersi improvvisamente. Secondo indiscrezioni, anche questa rottura sarebbe stata causata da problemi legati alla gelosia. Argomenti grande fratello

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Nuovo fidanzato per Federica? La reazione di Stefano Tediosi

A riaccendere i riflettori è stata una rivelazione fatta da Lorenzo Pugnaloni durante una puntata del format Casa Lollo. Il gossip riguarda la possibilità che Federica Petagna stia già frequentando un nuovo ragazzo.

Secondo quanto riportato, Stefano Tediosi avrebbe reagito con una frase pungente: “Rapida rapida… beate loro che trovano l’amore dopo 10 minuti”.

Un commento ironico, ma che lascia trasparire un certo disappunto. Pugnaloni ha anche raccontato di aver invitato Stefano a intervenire nel programma per chiarire la sua posizione, ricevendo però una risposta prudente: “Quando se la sentirà, lo farà. Sta metabolizzando”.