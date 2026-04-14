Belve, Francesco Chiofalo conquista (e divide): retroscena sull'intervista e ipotesi ritorno

Questa sera su Rai 2, Francesco Chiofalo sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani.

La sua presenza non è passata inosservata: fin dall’annuncio, infatti, sui social si è acceso un acceso dibattito. Una parte del pubblico storico della trasmissione ha espresso dubbi sulla scelta, ritenendo l’ex volto di Temptation Island poco in linea con il tono del programma. Altri, invece, si dicono curiosi di vedere come se la caverà davanti alle domande taglienti della conduttrice.

Lo spoiler social: “Ho fatto un casino”

Ad alimentare ulteriormente l’attesa è stato lo stesso Francesco Chiofalo, che nelle scorse ore ha condiviso su Instagram uno scatto in anteprima insieme a Francesca Fagnani. Nella foto, la giornalista appare divertita, quasi sorpresa, mentre si copre il volto ridendo.

A corredo dell’immagine, Chiofalo ha lasciato un messaggio enigmatico che ha subito catturato l’attenzione: “Martedì 14 aprile alle 21:15 su Rai Due va in onda la mia intervista. Piccolo spoiler: la faccia di Francesca Fagnani dice tutto. Ho fatto un casino. Dovete assolutamente vedere la puntata”.

Un’intervista fuori dagli schemi: durata record e possibili tagli

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanpage, l’intervista di Francesco Chiofalo sarebbe stata decisamente fuori dagli standard di Belve. Se normalmente le conversazioni condotte da Francesca Fagnani durano tra i 30 e i 50 minuti, questa volta si sarebbe andati ben oltre.

Un’anomalia rara per il programma, che in passato ha visto sforare solo poche interviste, come quelle a Belen Rodriguez, Sabrina Impacciatore, Jovanotti e Fedez.

Proprio per questo motivo, è molto probabile che una parte del materiale registrato venga tagliata in fase di montaggio, per permettere alla puntata di rispettare i tempi televisivi e lasciare spazio anche agli altri ospiti.

Risate in studio e feeling con Francesca Fagnani

A rendere l’intervista così lunga, però, non sarebbe stato solo il racconto personale, ma anche il clima che si è creato durante la registrazione. Secondo fonti vicine alla produzione, Francesco Chiofalo avrebbe colpito per la sua spontaneità e per un’ironia inaspettata, riuscendo più volte a far ridere di gusto Francesca Fagnani.

L’ipotesi di un ritorno a Belve

E proprio questo riscontro positivo potrebbe aver aperto scenari inattesi. La giornalista Daniela Seclì ha infatti rivelato che, dietro le quinte, si starebbe valutando l’idea di riportare Francesco Chiofalo nelle prossime puntate.

Non come semplice ospite, ma con un piccolo ruolo dal taglio ironico, pensato per intrattenere il pubblico e aggiungere una nota più leggera al programma. Si tratta, al momento, solo di un’ipotesi, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare a breve.