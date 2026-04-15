GF Vip, Nicolò Brigante pronto a lasciare la Casa: “Esco, l'ho già detto agli autori”

La Casa del Grande Fratello Vip torna a infiammarsi tra tensioni, strategie e colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, avvenuta durante la puntata andata in onda martedì 14 aprile, anche Nicolò Brigante avrebbe manifestato la volontà di lasciare il reality, scuotendo gli equilibri del gruppo.

La serata del televoto: eliminata Blu Barbara Prezia

L’ultima puntata del reality ha visto una forte spaccatura tra i concorrenti. Al televoto erano finite Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

A spuntarla è stato il verdetto del pubblico che ha sancito l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, evento che ha avuto un impatto immediato sugli equilibri della Casa.

Le promesse di Nicolò Brigante prima del verdetto

Già nei giorni precedenti, Nicolò Brigante aveva confidato ad alcuni coinquilini un pensiero drastico: nel caso fosse stata eliminata Blu Barbara Prezia, avrebbe potuto abbandonare il gioco.

In un momento di confidenza con la diretta interessata, l’ex tronista avrebbe dichiarato: “Se tocchi a te, allora esco anche io”.

Parole che hanno sorpreso la stessa Blu Barbara Prezia, che ha provato a smorzare la situazione invitandolo a non esagerare. Argomenti grande fratello

La notte di tensione nella Casa

Dopo la puntata, l’atmosfera nella Casa è diventata sempre più tesa. Nicolò Brigante è apparso profondamente scosso dall’eliminazione dell’amica e si è confrontato con diversi concorrenti, tra cui Raul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

Nel corso della notte, il gieffino avrebbe confidato anche ad Antonella Elia la sua decisione: “Ho detto in confessionale che domani me ne vado. Non ce la faccio più”.

Secondo quanto emerso, Nicolò Brigante avrebbe già preparato le valigie, segno di una decisione apparentemente già presa. Anche Renato Biancardi sarebbe stato informato della scelta.

Possibile secondo ritiro di questa edizione

Se l’addio di Nicolò Brigante dovesse concretizzarsi, si tratterebbe del secondo ritiro di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo quello già avvenuto di GionnyScandal.